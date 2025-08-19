「盗んだ事実は事実、罪を償って」生花店から20万円相当の大きな鉢植え盗むドロボー…4日後に“こっそり”返却のワケ　京都市

京都市のおしゃれな生花店で3日、20万円相当の大きな鉢植えが盗まれる事件が起きた。

しかし4日後、なぜか盗んだ植物が“こっそり”店に戻されていたという。

生花店の“高級植物”を盗んだドロボー

京都市の生花店で撮影されたのは、20万円の“高級植物”を盗むドロボーの姿。

犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていた。

店のオーナー：

一生懸命仕入れにいったものを、堂々盗られて…。

事件が起きたのは3日深夜11時過ぎ。

自転車で現れた白いTシャツ姿の男が店先の植物の前に立ち、まさに手をかけようとしていた瞬間…

店の前を別の自転車が通過する。

男は一度手を止めて、思いとどまったかと思われた。

しかし、男は再び植物に手を伸ばす。誰もいなくなった隙を見て、自転車の前カゴへ植物を載せると、そのまま走り去った。

店のオーナー：

そこそこ大きい植物なんですけど、大胆というか、盗り慣れているなって印象でしたね。

なぜ？しばらくして店に戻された植物

ところが犯行から4日後、奇妙な事態が…

店のオーナー：

（盗まれた植物が）店の反対側にポンと置かれていたんですわ。

店のオーナーによると、被害を訴えるSNS投稿を見た近所の住人から「近くで盗まれた植物を見た」との目撃情報が…

その後しばらくして、植物が店に戻されていたという。

大切な植物が戻ってきて一安心…とはならず、被害者は犯人の罪悪感の低さに、憤りをみせている。

店のオーナー：

人の物を盗んだ事実は事実なので、罪を償ってください。戻しに来たというだけなので、許せないですよね。

（「イット！」 8月18日放送より）