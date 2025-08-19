敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打1打点だった。チームは3-4でサヨナラ負けした。2回の第2打席で遊撃強襲の適時打を放ち、敵地中継からは「異常ですから」と畏怖の声がこぼれた。

初回に右前打を放った大谷の2打席目。1-0と先制した直後の2死三塁の場面、フリーランドの高めのスライダーを捉えた。打球速度106.5マイル（約171.3キロ）のセンター返しは投手の頭部を襲い、フリーランドは転がりながら回避。遊撃手を強襲しセンター前へ抜けていった。

MLB公式のロッキーズ地元中継もこの一打に驚き。実況のドリュー・グッドマン氏は「オウ、なんてことだ。カイルが回避した。打球はトーバーを越えていき、カイルに当たることはありませんでした」とレポート。続けて「1つ言えることは、まだ2回ですが彼（大谷）に打たれるような球は投げたくないですね。彼は異常ですからね」と畏怖を込めた。解説のライアン・スピルボーグス氏も「彼はスイートスポットが広いからね。どれだけカイルに近かったか見てみよう。これは本当に恐ろしい106マイルだ」と同調していた。



