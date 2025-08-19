◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）による王座統一戦などが行われる、9月14日のトリプル世界戦（IGアリーナ）を全国の映画館でライブビューイングすることを19日、NTTドコモが発表した。

当日は、井上VSアフマダリエフ戦に加え、WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）の挑戦を受ける3度目の防衛戦、WBA世界ミニマム級1位の高田勇仁（27＝ライオンズ）と同級2位の松本流星（27＝帝拳）による同級王座決定戦3試合がライブビューイングされる。

午後6時から開催予定で、ライブビューイングチケットは一般料金3500円。dカードおよびdポイントクラブ会員限定で3000円（全て税込）の特別料金で8月23日正午より先行抽選販売する。詳細は特設サイトまで。