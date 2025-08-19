サンリオピューロランドにて、魔法使いの世界が広がるハロウィーンの時期だけのスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」を開催！

2025年は土日祝日限定で行われる「ハローキティ」と国内トップのプロマジシャンによる本格的なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」など様々な企画が実施されます☆

サンリオピューロランド「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」

開催期間：2025年9月5日（金）〜11月4日（火）

テーマ：今年のハロウィーンもピューロランドに魔法使いたちが帰ってきた！

みんなも一緒に魔法使いになってキャラクターたちとハロウィーンを楽しんじゃおう♪

ハロウィーン期間のサンリオピューロランドに、魔法使いになったキャラクターたちが2024年よりパワーアップしてカムバック！

マッピング演出など各種コンテンツを通じて、魔法使いの世界がさらに楽しめます。

土日祝日限定で行われる特別なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」では、ハローキティと国内トップのプロマジシャンによる、本格的なイリュージョンショーを開催。

さらに平日限定で、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちが日替わりで登場する「PUROHALLOWEEN 撮影会」も実施されます。

期間中、レディキティハウスにハロウィーンの特別装飾が施されるほか、ピアノラホールでは、まるで魔法にかかったような特別なプロジェクションマッピングを開催。

そのほか、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちに会えるPUROHALLOWEEN スペシャルグリーティングの実施やフォトスポット、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターモチーフの期間限定フードやグッズなど、思い出になるコンテンツが盛りだくさんです☆

土日祝日限定イリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」

上演日：期間中の土日祝日

※10月31日（金）と11月4日（火）も実施

※11月2日（日）は実施されません。詳細はスケジュールを確認ください

上演時間：約15分

上演場所：1F 知恵の木ステージ

出演キャラクター：ハローキティ

ピューロランドにある、毎年ハロウィーンになると咲く不思議な“魔法のお花”。

でも今年はまだ咲いていないみたい…

魔法の力でお花を咲かせるために、ゲストのみなさまは見習い魔法使いとなって、魔法使いの世界が体験できます。

国内トップマジシャンによる本格的なイリュージョンショーが楽しめる企画です。

出演マジシャン：YOURIさん プロフィール

14歳でアメリカ、ラスベガスの国際的なマジックショー「スターオブトゥモローショー」に日本代表として出演されたYOURIさん。

18歳の時にはハリウッドにあるマジックの殿堂「マジックキャッスル」に日本人最年少で出演されています。

マジックのオリンピック「FISM ASIA」に日本代表として2大会連続で出場。

国内外のショーやテレビでマジシャンとして活躍されているほか、これまでに20ヵ国以上でショーを行なっています。

Mr.マリック氏が「No1のスター性」と評した、若手No1マジシャンです。

出演アシスタント：Sumikaさん プロフィール

18歳の時にパフォーマンスを学ぶためパリへ留学されたSumikaさん。

2018年には一般社団法人日本現代音楽芸術協会主催の「Wonderful Entertainer Next Generation Award 2018 Great Performance賞」を受賞しています。

2019年には「ミライザ大阪城」にオープンしたイリュージョンミュージアムにレギュラー出演。

現在はホテルや海外ブランドのレセプションパーティーなど、幅広い現場にて活躍中です。

平日限定「PUROHALLOWEEN 撮影会」

上演日：期間中の平日

※10月31日（金）と11月4日（火）は実施されません。詳細はスケジュールを確認ください

上演時間：約15分

上演場所：1F 知恵の木ステージ

出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・ウィッシュミーメル・ポチャッコ・マイスウィートピアノ・みるく・はなまるおばけ・マフィン

ピューロランドで毎年ハロウィーンになると咲く不思議な“魔法のお花”を、キャラクターと一緒に咲かせる「PUROHALLOWEEN 撮影会」

日替わりで出演キャラクターが変わるのも楽しみのひとつです。

「ハローキティ」「ディアダニエル」「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「ウィッシュミーメル」「ポチャッコ」「マイスウィートピアノ」「みるく」「はなまるおばけ」「マフィン」の中から日替わりで2キャラクターが出演します。

※出演キャラクターは変更する場合があります

レディキティハウス「PUROHALLOWEEN」特別仕様

期間中はレディキティハウスが、「PUROHALLOWEEN」特別仕様に。

ピアノラホールでは、まるで魔法にかかったような特別なプロジェクションマッピングが開催されます。

マッピング演出には、ゲストとして、”超ときめき♡宣伝部”のメンバーの声の出演もあるため、注目です。

メインショーには、魔法のキャンディや魔法使いのキャラクターたちと一緒に写真を撮れる不思議な鏡のフォトスポットなども登場。

不思議な魔法が盛りだくさんのレディキティハウスを楽しめます。

PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング

開催場所：1F イベントコーナー

出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・ウィッシュミーメル・ポチャッコ・マイスウィートピアノ・みるく・はなまるおばけ・マフィン

魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちと会える「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」を実施。

ここでしか会えない期間限定コスチュームのキャラクターたちと過ごせる時間が楽しめます。

参加者には、魔法使いになったキャラクターたちのオリジナルシールセットをプレゼント☆

※すべて事前予約制・有料

期間限定フォトスポット

開催場所：3F フォトスポット

3F フォトスポットには、魔法使いをイメージしたフォトスポットが登場。

手をかざすと、不思議なことが起きるかも…？

たくさん写真を撮って、「PUROHALLOWEEN」の素敵な思い出を残せるエリアです。

“超ときめき♡宣伝部×PUROHALLOWEEN”スペシャルイベント「ときめき魔女っ子 ハロウィーン♡ライブ♪」

開催日：2025年11月2日（日）

開催場所：1F フェアリーランドシアター

今話題のアイドルユニット”超ときめき♡宣伝部”とのスペシャルコラボライブの実施が決定。

魔法使いになったメンバーたちがPUROHALLOWEENを盛り上げます。

そのほか、コラボレーショングッズも発売予定です。

※詳細は後日HPにて配信されます

「PUROHALLOWEEN」オリジナルメニュー

メニュー名・価格：

・ハローキティの魔女っ子カレー 1,600円(税込)

・マイメロディのささみフリッターとんがり帽子カレー 1,600円(税込)

・クロミの唐揚げ＆チーズハンバーグ★ブラックカレー 1,600円(税込)

・ポムポムプリンのハロウィーン紳士のカツカレー 1,680円(税込)

・シナモロールのグルグルえびのマジカルカレー 1,600円(税込)

・ポチャッコのハロウィーン中華ラーメンセット 2,200円(税込)

・はなまるおばけ魔法仕立てのかぼちゃと大学芋パフェ 950円(税込)

・マイメロディとマイスウィートピアノのスイートポテトデザート 900円(税込)

・シナモロールのぶどうゼリーソーダ 950円(税込)

・マイスウィートピアノのピンクカルピスソーダ 900円(税込)

・ディアダニエルのカフェモカ 950円(税込)

・ポムポムプリンのさつま芋と和三盆のモンブラン 950円(税込)

・みるくのレアチーズ＆チョコミントパフェ 900円(税込)

・ポチャッコのとろたま★チーズハンバーグプレート 1,650円(税込)

・マイメロディのハロウィーン洋食プレート 1,600円(税込)

・ウィッシュミーメルの明太子マヨソース唐揚げ＆ローストビーフ 1,700円(税込)

・マイスウィートピアノのいちごクレープ 900円(税込)

・クロミのチョコとココアマジッククレープ 900円(税込)

「PUROHALLOWEEN」オリジナルメニューも販売予定。

ハロウィーンバージョンのビジュアルの「ハローキティの魔女っ子カレー」や

チョコレートとココアビスケットでできた魔法使いの帽子がかわいい「ポムポムプリンのさつま芋と和三盆のモンブラン」

カルピスソーダにぷるぷるのピーチジェルが舞う見た目も味もキュートな「マイスウィートピアノのピンクカルピスソーダ」

くるくるかわいいチョコロールケーキがのった「クロミのチョコとココアマジッククレープ」など、キャラクターをモチーフにした期間限定メニューが登場。

味はもちろん、ビジュアルにもこだわったメニューはSNS映え間違いなしです☆

「PUROHALLOWEEN」オリジナルグッズ

グッズ名・価格：

・PUROHALLOWEEN カチューシャ(クロミ・シナモロール・ウィッシュミーメル)各3,190円(税込)

・PUROHALLOWEEN ぬいぐるみパース(クロミ・シナモロール・ウィッシュミーメル)各3,740円(税込)

・PUROHALLOWEEN ステッキチャーム(ハローキティ・ディアダニエル・マイメロディ・クロミ・マイスウィートピアノ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・ウィッシュミーメル・まるまる)各1,320円(税込)

・PUROHALLOWEEN 豆本チャーム(ハローキティ・ディアダニエル・マイメロディ・クロミ・マイスウィートピアノ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・ウィッシュミーメル・まるまる)各990円(税込)

・PUROHALLOWEEN ブラインドコレクションカード単品 550円(税込)／BOX 5,500円(税込)

・PUROHALLOWEEN ランチトートバッグ 3,080円(税込)

・PUROHALLOWEEN クリアファイル 440円(税込)

・PUROHALLOWEEN パタパタメモ 715円(税込)

・PUROHALLOWEEN 缶入りアイシングクッキー 1,296円(税込)

魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちの期間限定グッズが登場。

「PUROHALLOWEEN」をより楽しむためのカチューシャやぬいぐるみパースはもちろん、魔法使いをイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが描かれた豆本チャームや缶入りアイシングクッキーなども用意されます。

カチューシャ

価格：3,190円(税込)

種類：全3種類

キャラクターモチーフの耳が存在感抜群なカチューシャ。

「シナモロール」や「クロミ」「ウィッシュミーメル」の3種がラインナップされます。

ぬいぐるみパース

価格：3,740円(税込)

種類：全3種類

ハロウィーンの衣装を着た「クロミ」「シナモロール」「ウィッシュミーメル」のお顔をデザインしたぬいぐるみパース。

裏面に箔押しされた「PUROHALLOWEEN」のロゴもおしゃれです。

豆本チャーム

価格：990円(税込)

種類：全10種類

ちょっとしたメモを書き込める豆本チャームは全部で10種類。

星をあしらったミニチャーム付きです。

缶入りアイシングクッキー

価格：1,296円(税込)

キャラクターをえがいたアイシングクッキーを10個詰め合わせた缶入りアイシングクッキー。

クッキー缶にレイアウトされた「ハローキティ」たちの姿も注目ポイントです。

魔法にかかったレディキティハウスや魔法使いモチーフのフード・グッズも登場するハロウィーンイベント。

サンリオピューロランドにて2025年9月5日より開催される「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」の紹介でした☆

