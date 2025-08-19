気象台は、午後2時23分に、洪水警報を森町に発表しました。

渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■函館市

□大雨警報

・土砂災害

19日夕方にかけて警戒

・浸水

19日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

19日夕方にかけて警戒



■北斗市

□大雨警報

・土砂災害

19日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 35mm

ピーク時間 19日昼過ぎ





