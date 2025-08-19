²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÎ¥º§¸øÉ½¡¡ºÇ¸å¤Ï£Ê£³¡ÖÈà¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¡×Î¥º§¸å¤âÆ±µï¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×É×¤È¤Î²¹ÅÙº¹
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢£±£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æÂçÊå»á¡Ê£´£´¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Î¥º§»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡×¤È¹ðÇò¡£Î¥º§¸å¤Î¸½ºß¤â°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Î·Á¡×¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤â£Ö£Ô£Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤·¡£»æ¡Êº§°ùÆÏ¡Ë¤ÎÌäÂê¤À¤±¡¢¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤âº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¡Ö¡ÊÎ¥º§Á°¤È¡Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¡£¡ÖÈà¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¤Ê¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È²¹ÅÙº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿£²£°£±£±Ç¯£¶·î£²£²Æü¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢Ê©£²Éô¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¡ÊÅö»þ£³£°¡Ë¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¥¸¥ç¥ó¤ÇÂè£±»ÒÄ¹ÃË¡Ê£±£³¡Ë¤ò½Ð»º¡££±£²Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ø¡¢Âè£²»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î£±£³Ç¯¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¤Ë½»¤ó¤À¸å¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ£±£´Ç¯£²·î¤ËÂè£²»Ò¼¡ÃË¡Ê£±£±¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¾¾°æ»á¤Ï¥í¥·¥¢¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Á¡¼¥à¤È£Ê£³¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢£²£°£²£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤Ç¡¢£Ê£³»þÂå¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤ÎÄ«¿©¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê£²¸Ä¤Ç¤·¤¿¡£»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ê¿©»ö¤ò¡Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤ÏÎ¥º§¸å¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö±Êµ×Åª¤ËÂ¿Ê¬°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¾°æÂçÊå»á¤Î·ÐÎò¡Û¡¡µþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬¡Ê¸½¡¦µþÅÔ¥µ¥ó¥¬£Æ¡¥£Ã¡¥¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó¢ª¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¢ª¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ê°Ê¾å¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¢ª¥È¥à¡¦¥È¥à¥¹¥¯¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¢ª¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¢ª¥Ç¥£¥¸¥ç¥ó¡Ê°Ê¾å¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¢ª¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¢ª¥ì¥Ò¥¢¡¦¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¡Ê¥Ü¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¢ª¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¢ª¥ª¥É¥é¡¦¥ª¥Ý¡¼¥ì¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¢ª²£ÉÍ£Æ£Ã¢ª¥µ¥¤¥´¥ó£Æ£Ã¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¢ª£Ù¡¥£Ó¡¥£Ã¡¥£Ã¡¥²£ÉÍ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¢ª£Ù¡¥£Ó¡¥£Ã¡¥£Ã¡¥¡¡¤Ç¥×¥ì¡¼¡£