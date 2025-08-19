元「ZIP！」リポーター團遥香、夫＆長女の後ろ姿公開 お出かけショットに「大きくなってる」「癒やされる」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの團遥香が8月18日、自身のInstagramを更新。夫と長女とのお出かけショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】團遥香、イケメン夫＆長女が密着
團は「家族で＠teamlab.planets へ」と、東京・豊洲にある「チームラボプラネッツTOKYO」を訪れたことを報告。「異世界アートの世界にこっちゃんも大興奮」と、長女が楽しんでいたことを明かした。写真には、幻想的な空間で長女と向き合う團の姿や、夫が長女を抱きかかえてアートを鑑賞する後ろ姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「大きくなってる！」「癒やされる」「仲良し家族で素敵」「パパと娘の姿にほっこり」「幸せそう」「プライベート感満載」といったコメントが寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
