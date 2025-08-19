博報堂、韓国・CJ ENMとタッグ 合弁会社「Chapter-I」設立 第1弾事業は10月放送開始のオーディション番組
博報堂が、エンターテインメント事業を展開する韓国のCJ ENMと合弁会社「Chapter-I（チャプターアイ）」を設立することを19日、発表した。
【写真】日本人練習生・コトコもメンバーに！デビューが決定したUNIS
同社では、グローバル音楽市場における新たなビジネス創出を目的とした協業を開始。第1弾として、グローバルガールズグループの誕生に向けたサバイバルオーディション番組『UNPRETTY RAPSTAR : HIP POP Princess』を共同制作する。
韓国で社会現象を巻き起こした『UNPRETTY RAPSTAR』『STREET WOMAN FIGHTER』の制作陣が集結し、心から応援したいと思えるストーリー性豊かなオーディション体験を創出。同番組は10月に放送開始予定となっている。
