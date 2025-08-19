¸µÆüËÜÂåÉ½DF°¤ÉôæÆÊ¿¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡ÄÌ¾¸Å²°¤ÎJ1½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö²«¶â¤Îº¸Â¡×¤ò»ý¤ÄSB
¸µÆüËÜÂåÉ½DF°¤ÉôæÆÊ¿¤Ï17Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
°¤Éô¤Ï1983Ç¯12·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î41ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£
Àµ³Î¤«¤Ä¶¯Îõ¤Êº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£Åö»þÌ¾¸Å²°¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î¥»¥Õ¡¦¥Õ¥§¥ë¥Õ¥©¡¼¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂàÇ¤¤ÎºÝ¤Ë°¤Éô¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2008Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ø½éÁª½Ð¡Ê½Ð¾ì¤ÏÌµ¤·¡Ë¡£Ì¾¸Å²°¤¬J1½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿2010¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤òÂàÃÄ¤·¤¿2014Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤È¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ø¡£SHIBUYA CITY¡¢C GROSSOÃÎÂ¿¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°¦ÃÎ¸©3Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¬»öFC¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°¤Éô¤Ï¡©Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×¤Ï¤³¤Î5Ì¾
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°¤Éô¤Ï¡¢¡Öº£´ü¤Î»Ä¤ê¸ø¼°Àï4»î¹ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£