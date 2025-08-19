日本航空（JAL）は、東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線にエアバスA350-1000型機を11月9日から毎日投入する。

当初は5月1日から隔日で投入を開始し、5月5日から6月30日までと8月27日から9月30日までは機材繰りのため1日1往復を運航している。

エアバスA350-1000型機は、国際線主力機のボーイング777-300ER型機の後継となる、JALの新たな国際線フラッグシップ機。客室は4クラス239席仕様で、ファーストクラスは「1-1-1」配列の6席、ビジネスクラスは「1-2-1」配列の54席、プレミアムエコノミークラス「2-4-2」配列の24席、エコノミークラスは「3-3-3」配列の155席。ファーストクラスとビジネスクラスは、JALとして初めて扉付きの個室タイプとした。機内エンターテインメント（IFE）は全クラスで4K解像度モニターを導入し、Bluetoothでワイヤレスイヤホンと接続できる。

■ダイヤ

JL045 東京/羽田（08：25）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（14：55）

JL046 パリ/シャルル・ド・ゴール（17：15）〜東京/羽田（14：45+1）