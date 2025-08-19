AirJapanは、機内で特別イベント「夏の思い出を機内でキャッチ！AirJapan ガチャ！」を7月25日から8月31日までの期間限定で実施している。

昨年に客室乗務員のアイデアで実施した「空の上の夏祭り」が好評だったことから、今年も5月からイベントの検討を開始し、客室乗務員4名が中心となり、客室部の管理職2名とマーケティング部3名の計9名がプロジェクトメンバーとなり、企画を進めたという。

日本らしさに合ったアイテムで、ワクワクした体験が届けられることを理由や、外国人利用者が多く海外でも人気が高い日本のアイテムであることから、「ガチャ」を採用した。安全性や快適性にも配慮し、実機検証の上で「ガチャ」をカートへ収納を決めた。カートに合うサイズの「ガチャ」を探すことが難しかったものの、整備部出身の社員のアイデアで加工を施し、収納ができたという。賞品はカプセル内に収まり、子どもの誤飲につながらないものとして、客室乗務員がデザインしたフライトタグ（4種類）、機内食をイメージしたステッカー（3種類）を選んだ。この他に、1万円分のフライトバウチャーも用意した。

対象路線は東京/成田発バンコク・シンガポール行きで、機内購入メニューから2,000円以上購入した人が参加できる。来夏もイベントを検討しているという。（写真：AirJapan）