普段は「ペットボトルのお茶」を飲んでいます。節約のために“水筒”でお茶を持ち歩こうかと思いますが、月にどのくらい節約になりますか？

毎日ペットボトルを買うと、月いくらかかってる？

ペットボトルのお茶は、コンビニや自販機で買うと1本あたり100～150円程度です。自販機ではやや高く、140～190円程度の商品もあります。今後さらに値上げされる可能性もあります。仮に150円とし、平日に毎日1本買うと、以下のようになります。



・1本あたり

→150円 ・平日20日換算

→150円 × 20日 = 3000円／月 年間にすると、3000円 × 12ヶ月 = 3万6000円／年



これが1日2本、あるいは休日にも購入していれば、年間5万円以上かかっているケースも珍しくありません。こうした日常の小さな出費が、実は家計に大きく影響しているのです。



水筒に変えたら、月いくら節約できる？

一般社団法人日本宅配水＆サーバー協会の調査によると、水筒などのマイボトルを持ち歩いている人は75％でした。では、水筒に変えるとどのくらいのコストで済むのでしょうか？1回500mlの緑茶を作る場合のコストは、以下のように見積もれます。



・茶葉（粉末茶やティーバッグ）

→約5円～10円／1杯 ・水道代、お湯の電気代

→1～2円／1杯程度



合計すると、1回あたり およそ7～12円 で済みます。

たとえば10円とした場合、平日20日使用すると、10円 × 20日 = 200円／月になります。ペットボトル（150円 × 20日 = 3000円）と比べると、月2800円の節約になります。

年間では3万3600円の節約。毎年この額が浮くと考えると、かなり大きいですよね。水筒本体も2,000～3000円程度で購入できますが、1～2ヶ月で元が取れる計算になります。



水筒生活の注意点と、節約以外のメリットも紹介

水筒生活は節約面だけでなく、ほかにも多くのメリットがあります。ですが、いくつか注意点もあるため、事前に知っておきましょう。



＜水筒生活の注意点＞

お茶を入れっぱなしにすると雑菌が繁殖しやすいため、毎日の洗浄が必要です。特にふたやパッキンは分解して洗い、十分に乾燥させましょう。また、金たわしや研磨剤入りスポンジは使わないことが推奨されます。

保温・保冷力が高いボトルを選ばないと、夏場・冬場の快適さが落ちることがあります。重さが気になる方は、軽量タイプや小型水筒を選ぶと良いでしょう。食洗機対応か否かも確認して使用してください。



＜節約以外のメリット＞

・健康面

無糖のお茶を自分で用意することで、砂糖の過剰摂取を防げます。

・環境面

プラスチックごみの削減に貢献でき、SDGs的な意識の高さも◎

・好みに合わせて調整可能

温かいお茶や自家製ブレンドも楽しめます。

こうした視点からも、水筒生活は「単なる節約手段」にとどまらず、ライフスタイル全体を見直すきっかけにもなるのです。



水筒に変えると、意外と大きな節約につながる

たかがペットボトル、されどペットボトル。1本150円のお茶を毎日買い続けるだけで、月3000円・年3万円以上の出費につながります。これを水筒に変えるだけで、毎月2000円以上、年間では3万円以上の節約が可能です。

さらに、水筒生活には健康や環境にも良い影響があるため、お金の節約以上の価値を感じられるでしょう。「少しでも節約したい」「無駄な出費を減らしたい」と感じている方は、まずは水筒1本から始めてみてはいかがでしょうか。



出典

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー