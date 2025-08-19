弟が今度結婚することになりました。私と夫と子ども2人で参加予定ですが「ご祝儀5万円」は少ないのでしょうか…

兄弟姉妹へのご祝儀相場

まず確認しておきたいのは、兄弟姉妹に包むご祝儀の相場です。一般的に兄弟や姉妹の結婚式では、3万円から5万円が目安とされています。

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（全互協）が実施した「婚礼に関するアンケート調査報告書」によると、新郎新婦との関係が「兄弟／姉妹」である場合のご祝儀の、平均額は「6万52円」といった結果が出ています。

「友人」や「職場の同僚」のご祝儀額の最多回答額は「3万円」、平均額も3万円程度である事から、兄弟姉妹という近い関係性で友人や同僚に比べるとやや高めの金額が選ばれる傾向にあるのです。

こうしたデータを踏まえると、弟の結婚式に「5万円」を包むのは相場の中でも十分妥当な金額だといえます。5万円であれば、形式的にも金額的にも「気持ちが伝わる水準」に達していると考えていいでしょう。



家族で参列する場合の考え方

次に、夫婦と子どもを含めた家族全員での参列について考えてみましょう。通常、大人一人分のご祝儀は3万円程度とされます。そのため夫婦で出席する場合は6万円ほどが目安になります。ただし、偶数は「割れる」ことを連想させるため縁起が悪いとされ、5万円や7万円といった奇数に調整されることが一般的のようです。

ここに子どもが加わると、さらに食事代や席料といった費用が発生するでしょう。料理が用意される場合は一人あたり5000円から1万円程度を上乗せするのが望ましいとされています。夫婦と小学生の子ども2人が参加すると仮定すると、合計で7万円から8万円程度が相場と考えられるのです。



「5万円」は少ないのかどうか

こうした相場を踏まえると、家族4人で参列する場合に5万円を包むのは、形式的にはやや少なめに感じられるかもしれません。しかし実際のところは、子どもの年齢や食事の有無、そして家庭の経済状況によって判断は変わってくるでしょう。

また、すでに別途結婚祝いの品を贈っている場合などには、5万円という選択肢もあるでしょう。大切なのは、形式的な金額よりも祝福の気持ちがきちんと伝わることです。兄弟姉妹であればなおさら、金額よりも心のこもったお祝いであることが重視されます。



金額を工夫して気持ちを伝える方法

もし5万円では少ないかもしれないと感じた場合は、金額にこだわらず別の形で工夫する方法もあるでしょう。

たとえば、前章にもあるように、ご祝儀を5万円にして、ほかにプレゼントを贈るというやり方です。新生活に役立つ家電や、夫婦で楽しめる体験型のギフト、あるいはオリジナルのアルバムなどを添えることで、金額以上に喜ばれるお祝いとなることも少なくないようです。

奇数の金額が基本とされるため、5万円か7万円が無難ではありますが、8万円は「末広がり」で縁起がいいとされることがあるようです。



渡し方とタイミングのマナー

ご祝儀の金額だけでなく、渡し方やタイミングにも配慮しましょう。結婚式当日に受付で渡すのが一般的ですが、兄弟姉妹のような近しい関係であれば、式の1ヶ月前から1週間前までに直接手渡ししておくのも丁寧でしょう。

遠方で直接会うのが難しい場合には、現金書留で送ることもできます。その際には、形式的なやり取りにならないよう、メッセージカードを添えると気持ちが伝わりやすくなるかもしれません。



まとめ

弟の結婚式に夫婦と子ども二人で出席する場合、「5万円では少ないのではないか」と迷うのは自然なことでしょう。

相場から見ると、兄弟姉妹へのご祝儀は3万円から5万円程度が一般的であり、5万円という金額は十分に妥当な範囲に入ります。

ただし家族全員で出席する場合、食事代や席代も考慮して7万円から8万円が目安になることもあるでしょう。子どもの年齢や料理の有無によっても異なり、自分の状況を踏まえて柔軟に考えることが大切です。

もし5万円で足りないかもしれないと感じたら、プレゼントを組み合わせるなどして気持ちを補うのも方法の一つです。大切なのは、形式的な金額よりも祝福の心をしっかりと伝えることです。

ご祝儀の金額に悩む時間が長くなるよりも、弟夫婦を心から祝福する気持ちを形にすることを優先しましょう。それがきっと、最も喜ばれる贈り物になるはずです。



出典

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会（全互協）第6回婚礼に関するアンケート調査報告書 集計結果

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー