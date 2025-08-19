◆スポチューバーＴＶ旗争奪 第４回日本少年野球東北選抜大会 ▽決勝 京葉ボーイズ（千葉）５―１上三川ボーイズ（栃木）（８月１１日・ヨークいわきスタジアム）

東日本ブロックで同時期に開催された「熱中対策水カップ 第５０回関東大会」「東商テクノ旗争奪 第４回北海道大会」「スポチューバーＴＶ旗争奪 第４回東北選抜大会」の決勝が８月１１日に各地で行われた。東北選抜大会は京葉ボーイズ（千葉）が優勝した。

※ ※ ※

京葉が圧倒的な強さを見せつけた。初戦は先発左腕の安田が好投し、５月の関東ボーイズリーグ大会優勝の狭山西武を撃破。準々決勝、準決勝を連続コールドで勝ち上がると、決勝も初回から打線が爆発。西川主将の先制二塁打、黒田のタイムリーなどで３点を先制。黒田は２安打２打点、西川は３安打１打点と活躍した。

投げては先発の安田がまた快投。球速は１１０キロ未満だが「自宅でホームベースの端に置いた球に当てるという練習をして磨いた」と抜群の制球力で６回１失点。「中学で一番のピッチング」と笑った。

２年生からレギュラーだった西川と遠山がチームをけん引。「全国制覇できるぐらいの力はあったが、けが人が多く結果が出なかった。最後に優勝できたね」と関口勝己監督（６０）は安どの表情。西川主将も「夏の全国大会に行けなかった悔しさをぶつけました。勝って終われて良かった」と満足げだった。

【京葉ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※西川翔真、高井涼真、伊藤颯、小路龍矢、中村新、安田奏、遠山勇芯、鶴岡風雅、柳下恵大、武田怜大、井上凱斗、田中颯、黒田璃央、北村絵菜、小笠原悠航、篠原碧人、岡崎建希

【東北選抜大会・表彰選手】

最優秀選手賞 安田奏（京葉）

敢闘賞 小室琉偉（上三川）