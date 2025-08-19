人生100年時代、最大の懸念は「お金」と「健康」。特に、予期せぬケガによる高額な医療費は、老後の生活設計を大きく狂わせます。なかでも高齢者の「転倒」による骨折は、手術や介護で大きなコストがかかることも珍しくありません。多くの人は「足腰のせい」と諦めがちですが、もしその根本原因が、もっと手軽に予防できる「口の中」にあったとしたらどうでしょう。歯が減ることで全身の筋力が低下し、転倒リスクが2.5倍に跳ね上がるという事実は、歯のメンテナンスを怠ることが、将来の経済的損失に直結することを意味します。本記事では、「転倒と歯」のディープな関係について、幸町歯科口腔外科医院院長の宮本日出氏が解説します。

60代が転びやすい根本原因

定年後、嘱託社員として都内に勤務する佐藤さん（仮名／67歳男性）は、歯周治療で歯医者さんに通っています。ある日、診療室で歯科医師にこんなことを話しました。

「通勤中に体がぐらつくことがあるんだよね」「やっぱり、歳かな」

佐藤さんは6ヵ月前に上下の奥歯を抜いて、初めて入れ歯を入れています。生まれて初めての入れ歯だったので「上手く使えるかな」と少し不安げな声を漏らしていました。それを思い出した歯科医師は佐藤さんにいいました。

「最近、普段は入れ歯を入れていないのではありませんか？」

佐藤さんは驚いた顔で返します。

「えっ!? 実は、どうも入れ歯を入れるのに慣れなくて、サボっちゃって……。でも、どうしてわかったのですか？」

80歳以上の不慮の死亡事故3割は「転倒」

このデータをご存じでしょうか？ 高齢になるほど転倒リスクは上がり、特に80歳以上の不慮の事故による死亡原因の3割を占めます（厚生労働省）。これは交通事故死を上回る数字で、人生100年時代を迎えるわが国の新たな社会問題となっています。

転倒は打ちどころによっては、頭部外傷で命を落とすという最悪の事態も散見されます。年齢とともに骨も脆くなるため、転倒で骨折、特に大腿骨を骨折すると寝たきりになるケースが非常に多くなります。一旦寝たきりになると、筋力の低下が普通に生活しているより7倍早くなるといわれ、骨折が治ってからも寝たきり状態から抜け出せないこともしばしばあります。

つまり転倒は日常の「ハプニング」ではなく、その人の人生を大きく変えてしまう「事件」になり得るのです。

では、なぜ人は転びやすくなるのでしょうか？ 多くの人は「足腰の衰え」と考えるでしょう。加齢とともに筋力は低下しますから、それももちろん正解です。でも足腰の衰え以外にも、想像できない原因が隠されています。

冒頭の佐藤さんのケースを思い出してください。「体がぐらつく」と聞いて、なぜ歯科医師は「入れ歯を入れていない」ことを見破ったのでしょうか？

歯が抜けることが全身の筋力低下に影響

実は歯が抜けることと全身の筋力低下の関連は、近年の研究で明らかになっているのです。

永久歯は28本あります（智歯＜親知らず＞を除く）。残りの歯が19本以下で入れ歯を使用していない人は、20本以上の人に比べて転倒の経験値が有意に高くなります。特に65歳以上の19本以下で入れ歯未使用の人は、20本以上の人に比べ、3年後の転倒リスクが2.5倍高くなります。

つまり佐藤さんのケースは、上下の奥歯を抜いたあとに入れ歯を入れていなかったことが原因だった可能性が考えられるのです。

そのほかにも歯の健康が全身の筋力低下に影響することが指摘されています。

噛む力と脳の活性化

噛むことは脳の血流が増加し、脳の運動機能や平衡感覚を司る神経を刺激します。歯が抜けて噛む力が弱まると脳の血流量が減少し、運動能力が低下する可能性が生じます。また歯の数が少なくなると、認知症リスクが高まることも知られています。

食いしばる力と全身の筋力

重いものを持ち上げるときに力を入れることを、奥歯を「食いしばる」といいますが、食いしばりにより全身の筋力が（一時的に）向上します。反対に歯の数が減ると「食いしばり」ができなくなり、全身の筋力低下に繋がることがあります。

姿勢の安定

噛む力の低下は姿勢を安定させる役割も担っています。噛む力が弱まると、バランスが崩れ姿勢の安定性が低下するので転倒しやすくなる可能性があります。

栄養状態の悪化

噛む力が弱くなると食べる能力（咀嚼能力）が低下し、食事量の減少や偏食につながります。これは栄養状態悪化を招き、筋力低下による転倒リスクを高める原因となり得ます。

9割以上に自覚がない「飲み込み機能」も影響大

転倒リスクを高める要因は、このほかにもあります。それは飲み込む機能です。つまり「嚥下機能の低下」によって食事量が減る可能性があり、低栄養から筋力低下、そして転倒リスクが増える……といった悪循環を引き起こしかねません。

嚥下機能が低下すると聞くと「むせる」から、「食事が上手く飲み込めない」「滑舌が悪い」「食事時間が長い」などを連想するかもしれません。そして「そんな症状はないから、私は大丈夫だ！」と勘違いする人がなんと多いことか……。

実は、嚥下機能管理を全国でも積極的に行っている志木市（埼玉県）の集計では、嚥下機能が低下しているにもかかわらず、自分で認識できる人はわずか5％程度であることがわかっています。つまり、本当に嚥下機能が低下している人は、「むせる」などの生態防御反応が麻痺するので、自覚できないのです。

しかし、嚥下機能の低下は、高齢者の死因第3位の誤嚥性肺炎の発症に直結するので、絶対に見逃せないところです。

口腔機能の低下は早い段階から始まっています。日本老年歯科学会の報告によれば、すでに40歳代の3人に1人、50歳代の2人に1人に機能低下が起こっています。さらに年齢とともに割合は高まり、60歳代では6割以上、70歳代では8割以上に口腔機能低下がみられます。

では、年を重ねてからの転倒リスクを減らし、健康を維持するには、いったいどうすればよいのでしょうか？

手軽にできる検査で、早めの対策を

転倒リスクを減らし、健康を維持する第一歩は「歯医者さんで踏み出せる」のです。

歯医者さんで定期的な口腔ケア（口腔メンテナンス）を継続すると、内部から発生する全身のさまざまな疾患の発症・進行の対策になることは知られています。そのほかにも、外部に発生する全身の筋力の衰え「フレイル」対策にもなります。

つまり歯医者さんに通うことは、体を内外から健康に保つ基本中の基本ということです。特に口腔ケアの継続は歯の健康寿命の延伸に効果的でしょう。継続した口腔ケアは、歯が抜けることから守ってくれますから、歯の数が減少し、転倒リスクが増えることを事前に避けることができます。

自分の状態を確認したい場合は、口腔機能管理を行っている歯医者さんで以下の簡単な検査を保険治療として受けることもできます。

・嚥下機能検査：舌の力を測定します。舌は嚥下を管理する喉の筋肉につながっているので、嚥下の機能を調べることができます。

・咀嚼機能：グミのようなものを両方の奥歯で噛んで、噛む能力を測ります。

・口唇力検査：ボタンを唇に挟み、ボタンを引き抜く際に唇を閉ざして抵抗します。この際の唇の締める力を測定します。

・滑舌検査：「ぱ」「た」「か」などを一定時間に発声できる回数をカウントして、滑舌の具合を調べます。

もし、これらの検査で異常（低下）が発見されても、心配する必要はありません。簡単なお口トレーニングを行えば、徐々に機能は回復します。

前述の口腔機能管理事業を積極的に行っている志木市では「お口の筋トレタウン」を謳い、口腔機能トレーニングに励み、多くの市民が機能回復を達成しています。その活動は「べろマッチョ同好会」といって、いかにも楽しそうなネーミングですね。

そうです、口腔機能トレーニングは、吹き戻しで的当てをしたり、歌ったり、早口言葉をいったりと、ゲーム感覚で楽しく取り組めるのです。

また、歯の数が減って転倒リスクが高くなっている方は、入れ歯を入れることでリスクは減少します。「入れ歯は年寄りくさいからな〜」と敬遠しがちな方も多いのですが、そのほかにブリッジ治療やインプラント治療などの選択肢もあります。

転倒は「歳のせい」だけではありません。あなたの体の「筋力低下のサイン」かもしれません。そしてそのサインをみつける鍵は、歯医者さんにあるというわけです。

人生100年時代。転ばないで元気に歩み続けるために、皆さんもまずはかかりつけ歯医者さんで相談してください。

宮本日出

幸町歯科口腔外科医院・院長

歯科医師・歯学博士