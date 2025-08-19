【職業病】豚肉が他の動物に見える！？クリエイターの“空目”に9万いいね「末期です」「このフォルム…」【ママリ】
職業病？クリエイターが豚肉を見ると…空目に9万いいね
yamazo(@yamazo_3)さんが投稿したある写真です。仕事を根詰めることは、決してよいことはではありません。疲れていると、見えないものが見えてきたり、こなかったり…。
©yamazo_3
いかん、ペンギンの仕事ばかりしすぎて、何でもペンギンに見えるようになってきた。
なんと、豚肉すらもペンギンに見えてしまったというおもしろエピソード。目の錯覚なのか、本当にそう見えるのか。皆さんはどう思いますか？
この投稿に対して、「あぁ…末期ですね」や「このフォルム、コウテイペンギンですね！」などのリプライが寄せられました。仕事に全力投球しているからこその空目。頑張るyamazoさんにエールを送りたくなる投稿でした。
天然水の容器に隠れた「おっさんの顔」に9.4万いいね
台東区谷中で洋服のリメイク店「裁ち、縫ふひと。」(@tachinufuhito)を営む、おもてぢ(@omotenonuno)さんの投稿です。
最近は、ラベルレスのペットボトル飲料が出てきていますよね。おもてぢさんは、そんなラベルレスの天然水を愛飲しているそうなのですが、箱に描かれているイラストがどうにも「あるもの」に見えて仕方ないそう。一度気づくと忘れられない、思わず笑ってしまう気付きです。
©︎omotenonuno
©︎omotenonuno
ラベルレスいろはすを愛飲してるんだけど、
箱のイラストが瓶詰めにされたおっさんにしか見えない....助けて....
いろはすの箱に描かれているイラストが「おっさんにしか見えない」というおもてぢさん。2枚目の写真では顔に見える部分をなぞっているのですが、より陰影がついて「おっさん感」が増しています。気付いたおもてぢさんも、すごいですよね。
この投稿に「もうそれにしか見えない」「呪いかかった」というリプライがついていました。言われなければ何も思わなかったはずなのに、一度気づいたら頭から離れませんよね。これからは「いろはす」を見るたびに、笑いをこらえることになるかも？ちょっとした気づきで笑顔が生まれる、日常の中の明るい投稿でした。
道ばたに「エビの天ぷら」うれしかった投稿に17万いいね
まっこい(@makkoi_official)さんが投稿したある写真。YouTubeチャンネルで『まこばやしの塩でいくラジオ』を配信しているまっこいさん。
ある日、道を歩いていると驚くべきものを目にしたようで…？
©makkoi_official
エビの天ぷら落ちてると思ってダッシュで近づいてめちゃくちゃ枯葉やって食いしん坊すぎて嬉しかった
まさか、道端にエビの天ぷらが落ちているとは…。まっこいさんはおなかがすいていたのかもしれませんが、画像を見ると確かに似ています…。しっぽのあたりの色味が、特に本物らしく見えますよね。
この投稿に、「食いしん坊過ぎてかわいい！」というもののほかに「焼き魚もあった」「萎れたナスはみたことある」とそれぞれ枯れ葉と見間違えた体験をシェアするリプライが寄せられました。
落ち葉が多い季節、皆さんもちょっと気にして見てみると、おもしろいものが見つかるかもしれません。子どもとのお散歩でも「何かに似ている葉っぱ探し」が盛り上がりそうですね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）