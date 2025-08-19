25Ç¯¾åÈ¾´üCMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È1°Ì¤Ï¿ÀÈøÉö¼î¡ª19°Ì¤«¤éÌö¿Ê¡¡µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ21¼Ò¤Ç1°Ì
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬19Æü¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Ì¾¸Å²°3ÃÏ¶è¤Î³ÆÌ±Êü5¶É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM½Ð¹ÆÆ°¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¾åÈ¾´üCMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¤¬¥È¥Ã¥×¡£µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤Ï½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤È¤â¤Ë21¼Ò¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¡¡¾åÈ¾´üCMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¾åÈ¾´ü¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿3¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾¾ÃÝ¡×¡ÖBOAT RACE ¿¶¶½²ñ¡×¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿ÀÈø¡¢2°Ì¤Ï¡ÖP&G¡×¡Ö¥¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°Ç¯¾åÈ¾´ü19°Ì¡¢16°Ì¤«¤éÂç¤¤¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥Ê¥ß¥óÀ½Ìô¡×¡ÖÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢Á°Ç¯¾åÈ¾´ü28°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡CMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï°²ÅÄ¤ÈÂçÃ«¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¾åÈ¾´ü¤ò¾å²ó¤ë21¼Ò¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÃ¤ËÂçÃ«¤ÏCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤¬Á°Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î11¼Ò¤«¤éÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¾åÈ¾´ü1°Ì¤Î½÷Í¥¡¦Àî¸ý½ÕÆà¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏCMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÁ°Ç¯¾åÈ¾´ü106°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£