大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災から一夜明けた１９日午前、大阪府警と市消防局はビル内部の現場検証を始めた。

ビルは２棟が内部で一部つながっている構造で、火元がどちらの建物かわかっておらず、出火場所や安全管理の状況を調べる。

火災は１８日午前９時５０分頃に発生し、５階建てと７階建てのビル２棟計約１００平方メートルが燃えた。２０〜５０歳代の男女７人が病院に搬送され、うち浪速消防署に勤務する消防司令の森貴志さん（５５）（大阪府羽曳野市）と消防士の長友光成さん（２２）（同府吹田市）が亡くなった。

現場では１９日朝から市消防局の関係者らが２人を悼んで手を合わせる姿がみられた。消防隊員の男性（３７）はビル前に花を手向けた後、「煙を吸ってさぞかし苦しかっただろう。死の危険と向き合っている仕事だということを改めて感じた。２人にお疲れさまと言いたい」と話した。

黒く焦げたビル２棟の周囲はブルーシートで覆われ、規制線で囲まれて立ち入りが禁止されていた。午前９時３０分頃から消防隊員や捜査員らがビルの中に入り、激しく燃えた場所を確認したり、写真撮影したりしていた。

５階建てビルには焼き肉店、７階建てビルにはラーメン店などが入っていた。

近くの飲食店員が撮影した動画では、１８日午前１０時過ぎ、７階建てビルの中層部あたりから炎が勢いよく上がり、高層部に達しているような様子が映っていた。黒煙は高層部を包むように大量に上がり、周辺のビルにもかかっていた。

大阪市や市消防局によると、森さんら２人は７階建てビルの１階から上がり、６階で消火活動をしていたが、ビルの５、６階部分が一部崩落し、建物内に取り残された可能性がある。６階で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。別の消防隊員１人も取り残されたが、自力で脱出した。

府警は１９日、２人の死因を調べるため、司法解剖を実施。市消防局は２０２３年６月、現場のビルに避難訓練など６項目の不備を指摘していた。

「場が和む存在」 犠牲消防士の同期

火災で犠牲になった長友さんと大阪府立消防学校で同期だった２０歳代の男性らが１８日、読売新聞の取材に応じ、「ひょうきん者で、彼がいるだけで場が和むような存在だった」と涙ながらに語った。

男性らは長友さんが亡くなったと聞き、１８日夜、遺体と面会したいと府警南署を訪れたが、かなわなかったという。男性は長友さんについて「訓練にもまじめに向き合っていた。病院に搬送されたと知り、生きてほしいと思っていたが……。気持ちを整理できない」と述べた。別の同期の男性は、「２週間前にも飲みに行き、プライベートなことから職場のことまでいろいろ話した。ライブにも一緒に行く仲だった。みんなから愛される柔らかい人柄。信じられない」と話した。