¡¡ ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤óÏÈá¤ÎÀïÍ§Æ±»Î¤Ç½é¤á¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1990Ç¯Âå¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¤è¤¯¶¦±é¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿àÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤óá¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢ÎëÌÚÍö¡¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥´¥¦¥´¥ë¡¼¥¬¡×(92~94Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Àé½©¤È¡¢¡Ö¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡×(93~01Ç¯)¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï30¿ôÇ¯¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤À¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Í¡¢Íö¡¹¡£¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Î¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö90Ç¯Âå¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ã¥Ã¡×¡Ö¥³¥é¥Ü¤È¤«¡Ä¡©¤È¤«¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î2¿Í¤¬‼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¦¥´¥¦¥´¥ë¡¼¥¬¤òËèÆü³Ú¤·¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£