浜辺美波、超貴重な“へそ出し”ショット 反響相次ぐ「めちゃくちゃかわいい！」「セクシーです！」
俳優・浜辺美波の写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）公式インスタグラムが、19日までに更新。美へそを大胆に公開した動画を公開した。
【動画あり】かわいい！浜辺美波、超貴重な“へそ出し”ショット
インスタでは「今日は、赤いもはもはニットでお届け。写真集発売まで、あと5日」との文言とともに、浜辺がキュートにアピールする動画を披露。
ファンからは「へそ出し、めっちゃ久々！」「貴重！」「めちゃくちゃかわいい！」「セクシーです！」などといった感想が相次いで寄せられている。
2021年に発売した写真集『20（ニジュウ）』から4年経ち、25歳の節目を記念した作品。撮影の舞台はオランダ・アムステルダム。自身初の海外ロケとなった写真集では、異国だからこそ見ることができる表情が満載となっている。
