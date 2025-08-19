17LIVE、極楽湯と初コラボ Vライバー限定のアプリ内イベントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、「極楽湯」との初コラボレーションイベント「全国でNo.1の温浴施設数を誇る極楽湯とホットなコラボ〜首都圏のお風呂好きをアナタの声で癒します〜」を開催している。
○Vライバーであれば誰でも参加できるイベント
「全国でNo.1の温浴施設数を誇る極楽湯とホットなコラボ〜首都圏のお風呂好きをアナタの声で癒します〜」は、「17LIVE」で活動中、もしくは活動予定のVライバー限定のイベントで、Vライバーであれば誰でも参加できるイベント。見事アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のVライバーは、首都圏で展開する5店舗の「極楽湯」館内に掲載されるポスターやステッカーへの掲載権が贈られる。さらに上位2名は、店舗内で放送される館内放送に声で出演することができる。
