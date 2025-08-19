リッター“30km”走れる！ トヨタ「新カローラ」は超スゴイ！ 全長4.3m“ちょうどいいサイズ”で「全車ハイブリッド」に進化！ 新車248万円で買える「スポーツ」仕様とは！

リッター“30km”走れる！ トヨタ「新カローラ」は超スゴイ！

トヨタは2025年5月9日に一部改良を施した「カローラスポーツ」を発表し、実用性と商品力をさらに高めました。

1966年に誕生して以来、世界中で4600万台以上を販売してきた「カローラ」シリーズ。

このDNAを受け継いで進化した最新のカローラスポーツは、一体どのようなクルマに仕上がっているのでしょうか。

カローラスポーツの現行モデルは、12代目カローラシリーズの先陣を切って2018年6月に発売されました。

TNGAプラットフォームがもたらす低重心でワイドなフォルムを採用しており、車名に“スポーツ”とある通り、スポーティさを強くアピールしています。

ボディサイズは全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mmで、ホイールベースは2640mm。

伸びやかなフードとシャープなヘッドランプがワイド＆ローな存在感を強調し、サイドからリアにかけての躍動感あふれる面構成が特徴的です。

室内は、薄くワイドなインストルメントパネルが開放感を演出し、中央には視認性を高めた7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイを配置。

新開発のスポーツシートはホールド性を確保しつつ、長距離運転でも疲れにくいため、多くのユーザーに快適なドライブを提供します。

荷室容量も、日常の買い物から週末のレジャーまで対応できる十分な広さを確保しており、さらに後席を倒せば長尺物の積載も可能です。

そんな現行カローラスポーツは、登場当初には1.2リッターガソリンターボと1.8リッターハイブリッドの2種類のパワートレインが設定されていましたが、2022年の改良でガソリンターボ車を廃盤としつつ2リッターダイナミックフォースエンジン搭載車を追加設定。

同時にハイブリッド車は高出力化されました。

そして今回の改良では、ガソリン車を完全に廃止。

ハイブリッド車のみに一本化されたことで、電動パワートレインがもたらす滑らかな加速と静粛性を一層際立たせたモデルに進化しています。

「G“X”・2WD」グレードでは30.0km／Lの低燃費を達成し（WLTCモード）、維持コストの低減にも貢献しています。

安全面では、第2世代の「トヨタセーフティセンス」を全車に標準装備。

プリクラッシュセーフティ（歩行者昼夜、自転車昼間検知対応）、全車速追従レーダークルーズコントロール、レーントレーシングアシストなどがドライバーを強力に支援します。

さらに、インテリジェントクリアランスソナーやリヤクロストラフィックオートブレーキも備わり、駐車時の不安も軽減しました。

また、今回の改良におけるもう一つの大きなポイントは、標準装備する機能やアイテムを追加させたことにあります。

「G“Z”」グレードでは、ドライブレコーダー（前方）とバックガイドモニター、デジタルキー、ステアリングヒーター、ディスプレイオーディオplusが標準装備となり、快適性と利便性が向上。

「G」グレードでも、ブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、後方接近車両対応パーキングサポートブレーキ、LEDフロントフォグランプが標準化され、日常の安全確認が手厚くサポートされます。

また、メーカーオプションでアクセサリーコンセントを選ぶと、給電アタッチメントが付属し、アウトドアや災害時にも車から電力を取り出せるようになりました。

これらの装備の強化は、従来オプションだった機能が最初から利用できることから、実質的にはよりお買得なモデルになったと言えるでしょう。

この一部改良を受けたカローラスポーツの車両価格（消費税込）は、248万1600円から317万200円となっています。