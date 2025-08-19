◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＮＴＴドコモは１９日、９月１４日のトリプル世界戦（名古屋・ＩＧアリーナ）について、当日午後６時から全国の映画館でライブビューイングを行うことを発表した。

メインイベントは、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を迎え撃つ防衛戦。セミファイナルでは、ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が指名挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝を相手に３度目の防衛戦に臨む。ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦では、同級１位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝と同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が、オスカー・コラーゾ（プエルトリコ）がスーパー王者に昇格し空位となった正規王座を争う。

ライブビューイングチケットは全席指定で一般３５００円（税込み）。ｄカードおよびｄポイントクラブ会員は、特別料金３０００円（税込み）で８月２３日正午から先行抽選販売される。詳細はＬｅｍｉｎｏ特設ページ、ライブビューイング特設ページを参照のこと。

興行はＬｅｍｉｎｏで独占無料生配信される。