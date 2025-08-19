Ž¢ÏÀ¸ì¤È»»È×Ž£¤Î´Î¤ÏŽ¢¤«Ž£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢¤ÈŽ£¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤ÎÏÀ¸ì¤ÏÆ»ÆÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢»»È×¤Ï·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¹¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ÂÂô±É°ì¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÃøºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÀâ¤«¤ì¤¿»×ÁÛ¤Ï¡¢¼Â¤Ï´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁŽ£¤È¤âÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹õÅÄÉð»Ö»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¤Ë¤³¤½É¬Í×¤Ê¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹õÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¡¡700¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÁÏ¤ë¡Ö´ÄÊ¡Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¡×¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÂô±É°ì¤Î¡ÖÏÀ¸ì¤È»»È×¡×
¸½Âå¤ÎSDGs¤äESG¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Í¤¨Êý¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ÂÂô±É°ì¤Ç¤¹¡£
½ÂÂô±É°ì¤Ï¡¢¤ª¤è¤½500¤Î²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó600¤Û¤É¤Î¶µ°é¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¼Ò²ñÅª»ö¶È¤ÎÀßÎ©¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ»þÂå¤Î¼Â¶È²È¤Ç¡¢Ãø½ñ¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤Ç¡ÖÆ»ÆÁ·ÐºÑ¹ç°ìÀâ¡×¤Ê¤É¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤«¤é¿·¤·¤¤1Ëü±ß»¥¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ²Å·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¤â½ÂÂô¤ÎÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÂô±É°ì¤Î¸¼Â¹¤Ç¥³¥â¥ó¥ºÅê¿®¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë½Âß··ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÏÀ¸ì¤È»»È×·Ð±Ä½Î¡×¤ò¼çºË¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¡¢¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤òÂêºà¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä·Ð¸³¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö½Î¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ç17´üÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤Î2010Ç¯¤Ë¡¢¼ý±×¤È¼Ò²ñÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò·Ç¤²¤¿¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÍýÇ°¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÆþ½Î¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÄÌ¤¤Â³¤±¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä»Î¶È¤ÎÊý¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ê¤ÉÂ¿»ÎºÑ¡¹¤ÊÊý¤ÈÆ¤µÄ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÂô±É°ì¤¬Àâ¤¯¡ÖÆ»ÆÁ·ÐºÑ¹ç°ì¡×¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø±×¤ÎÄÉµá¤òÂº½Å¤¹¤ë¡ÖÆ»ÆÁ¡×¤È¡¢À¸»º¿£Íø¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ÐºÑ¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿ÎµÁÆ»ÆÁ¤ÈÀ¸»º¿£Íø¤È¤Ï¸µÍè¤È¤â¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤â¤Î¡¢¤È¤â¤Ë½Å»ë¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
Æ»ÆÁ¤È·ÐºÑ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ï¤½¤â¤½¤âÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Âß··ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤ÎºÇ¤â´ÊÎ¬²½¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ø"¤È"¤ÎÎÏ¤ò¤â¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÀ¸ì¤«»»È×¤«¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Î"¤«"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÀ¸ì¤È»»È×¡¢¤É¤Á¤é¤âÁª¤Ö¤³¤È¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½ÂÂô±É°ì¤Î¶µ¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÎÑÍýÅª»ñËÜ¼çµÁ¤Î¶µ¤¨¤Î¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢»ýÂ³À¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤äSDGs¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ»ÆÁ¤È·ÐºÑ¤È¤¤¤¦°ì¸«¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÁÏÂ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
2021Ç¯¤Ë´ßÅÄ¼óÁê¤¬½¢Ç¤¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÌÜ¶Ì¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñËÜ¼çµÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¼«Í³ÊüÇ¤¼çµÁ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Î¼«Í³¤òºÇÂç¸Â¤ËÊÝ¾ã¤·¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î´³¾Ä¡¦²ðÆþ¤ò¶ËÎÏÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬2¤Ä¤ÎÀ¤³¦ÂçÀï¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊ¡»ã¹ñ²È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎäÀï¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÂæÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÎò»Ë¾å¡¢3²óÌÜ¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤Î·Àµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÂè4¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢¡Ö»Ô¾ì¤«¹ñ¤«¡×¡¢¡Ö´±¤«Ì±¤«¡×¤Î´Ö¤Ç¿¶¤ê»Ò¤ÎÇ¡¤¯Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³°ÉôÀ¤ÎÂç¤¤¤¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ô¾ì¤â¹ñ²È¤â¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿·¤¿¤Ê´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤ò´Ó¤¯´ðËÜÅª¤Ê»×ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡¡Ö»Ô¾ì¤â¹ñ²È¤â¡×¡Ö´±¤âÌ±¤â¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÁÏ¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÆóÅÆ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¢£¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò²þÁ±¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ñÌ±¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¹¬Ê¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î3¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ±´Ö¤â¸øÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò¹ñ¤À¤±¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»Ô¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤äË¡À©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹×¸¥¤ÎÂç¤¤Ê´ë¶È¤Ë»ñ¶â¤ä¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÎ®¤ì¤òÍ¶°ú¤·¡¢Ì±´Ö¤¬¼çÂÎÅª¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÎÃ´¤¤¼ê¤â¡¢´ûÂ¸´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¼Ò²ñÅªµ¯¶È²È¡¢Âç³Ø¤äNPOÅù¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö¤¬¸øÅªÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¡Ö¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¡×
2023Ç¯¤Ë·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¿·Ï²¹ä»Ë»á¤¬½¢Ç¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Ï²»á¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¼Ò²ñÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¨¡ÎáÏÂ¥â¥Ç¥ë¡Ø¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Î¼Â¸½¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤âÆ±Í§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¡¢2024Ç¯Áí²ñ¤Ç¤Î¿·Ï²»á¤Î½ê¸«¤«¤é°ìÉô¤ò°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÁ°Î¬¡Ë¡Ä¡Ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ñËÜ¼çµÁ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¸·¤·¤¤¶¥Áè¤È¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤µ¤ä¿Í¡¹¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¤ËÀ¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿ìÅÍß¤Ê»ñËÜ¼çµÁ¤¬¿¼¹ï¤ÊÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¡¢¼Ò²ñ¤ò´íµ¡¤Ë´Ù¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë30Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÀ®Ä¹¤òëð²Î¤·¤¿¹ñ¡¹¤¬´Ù¤Ã¤¿²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ä¡Ä¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¤¬´ë¶È¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î·ë²ÌÀ¸¤¸¤ëÍø±×¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPO¤Ê¤É¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤¿¤é´ë¶È¤ÏÂ¸Â³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤È¶¯¤¯·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¸þ¾å¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¥ì¡¼¥È¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Î»ÑÀª¤ä¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ÏÍ°Ù¤Ê¿Íºâ¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È¼Ò²ñ¤«¤é»ñ¶â¤äµ»½Ñ¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¼«½õ¡×¡Ö¸ø½õ¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¤¬¡Ö¶¦½õ¡×¤ÎÎÏ¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÊñÀÝÀ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬Åù¤·¤¯¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Ë³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡×
Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¤Ï¡¢Ì±¼çÆ³¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤È¶¦½õ¤¬Î¾Î©¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥¯¥¿¡¼¤¬Ï¢·È¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¶¦½õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊñÀÝ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¹ÔÀ¯¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥¯¥¿¡¼¡¢Âç³Ø¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Î°Û¤Ê¤ë¥»¥¯¥¿¡¼¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¡Ö¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼Ò²ñÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é"½¸¹çÅª"¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿·Ï²»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦½õ·Ð±Ä¤Ï¡¢CSR¡Ê´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡Ë¡¢CSV¡Ê¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡§·ÐºÑ²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÆ±»þ¤ËÄÉµá¡Ë¤äESG¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³Åª¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÉ¾²Á¼´¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
Ã±¤Ë"·ÐºÑÅª²ÁÃÍ"¤È"¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ"¤ÎÁÏÂ¤³èÆ°¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤òµ¯¤³¤·¡¢¤³¤ì¤ò´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¶¦½õ·Ð±Ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤Ëº£¸å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢CSR¤«¤éESG¡¢SDGs¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡¢¿·¤·¤¤1Ëü±ß»¥¤Î´é¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÂÂô±É°ì¤Î¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤Î¹Í¤¨Êý¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¶¦½õ»ñËÜ¼çµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±ÄÍø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢¼Ò°÷¤Î¡ÖÆ°µ¡¡¦°Õ¿Þ¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ
ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢¼Ò°÷¤Î¡ÖÆ°µ¡¡¦°Õ¿Þ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆ°µ¡¡¦°Õ¿Þ¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤È¤¤¤¦±ÄÍø¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÍø±×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÂçµÁ¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤Æ¸À¸ì²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÈ¿¥¤ÎÀ¸Â¸ËÜÇ½¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÄÍøÄÉµá¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÆ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÏÆ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤Î¡Ö¤È¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¿·¤·¤¤»ñËÜ¼çµÁ¤Î´±¤âÌ±¤â¤Î¡Ö¤â¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¤Ä¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°µ¡ÉÕ¤±¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬´Î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹õÅÄ Éð»Ö ¡§ ¥ê¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë