秘密のふたでどこからでも出せる！ダイソーのワザあり「スパイスボトル」が時短調理に貢献

【キッチンアイテムお試しレポートVol.82】クックパッドニュースライターが、便利なキッチングッズをお試し！ 実際に使って便利なものだけをレポートします。

持って振るだけ！ 向きを気にしなくていいスパイスボトル

今回は、ダイソーの「どこからでも出せるスパイスボトル」をご紹介します！

料理で使うスパイス、どんな容器に入れていますか？ 我が家では、買ったときのボトルをそのまま使うことが多いのですが、ふたを回して開けたり、振り出す穴の位置を確認したりと、意外とひと手間かかってしまうことも。

そんな時に、ダイソーで「360度対応」と書かれたスパイスボトルを発見。気になったので購入してみました！

おもり入りのふたに秘密あり





ダイソーで発見した「どこからでも出せるスパイスボトル」は、高さ10cm、奥行き5.5cmほどの大きさ。素材はポリプロピレン製です。





ふたの中央に円盤のようなパーツがついていて、ボトルを傾けると円盤の部分が動いてスパイスを振り出せるようになっています。





ふたを裏返してみたら、円盤の根元には金属のおもりがついていました。スパイスを出す穴は360度対応していて、このおもりと穴の位置によって360度どこからでもスパイスを振り出せる仕組みになっているようです。

本当にどこからでも出る？ 実験してみた





実際にどの方向からでもスパイスを出すことができるか、実験してみましょう。

ボトルに粗挽きブラックペッパーを入れ、円盤にシールを貼って方向がわかるようにしました。





まずはオレンジのシール側から振り出してみました。しっかりとブラックペッパーが出てきます。





次に、反対側の緑色のシールを下にしてボトルを振りました。こちらも、ブラックペッパーがサラサラと出てきました。





最後に、シールの貼られていない方向を下にしてボトルを振りました。これも前回と同じように、ボトルの中身がきちんと出てきました！

今回の実験で、ボトルのどの向きからでも中のスパイスがきちんと出ることがわかりました。これなら、調理中に片手でパッと持ってサラサラと振り出すことができそうです。

使ってみて、気になった点は？

方向を気にせず使えて便利なこちらのボトルですが、ふたの構造上、密閉はできない仕様になっています。

密閉せずに長期間おいておくと風味がとんでしまうので、短期間で使い切れる分量を入れて使うのがよさそうだなと感じました。

調理中にモタつきたくない方に◎

ダイソーの「どこからでも出せるスパイスボトル」は、片手で扱えて方向を気にせず中身を出せるので、調理中にモタつかず作業をスピーディに進めたい方にぴったりのボトルでした。

我が家では、実験で使ったブラックペッパーの容器として今後も使っていこうと思っています！

全方向から出せるふたの使い勝手が気になった方は、ぜひお近くのダイソーでチェックしてみてくださいね。