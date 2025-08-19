TBS NEWS DIG Powered by JNN

ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´´Ä¶­¤òÇË²õ¤¹¤ëº¬¸»¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÁí½ñµ­¤Ï18Æü¡¢À¾Éô¡¦Æî±º»Ô¤ÎÂ¤Á¥½ê¤òË¬¤ì¡¢¿··¿¶îÃà´Ï¤ò»ë»¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤ÎºÝ¡¢¶âÁí½ñµ­¤ÏÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÀÇò¤ÊÀïÁè¤Ø¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê°Õ»Ö¤Î¸½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´´Ä¶­¤òÇË²õ¤¹¤ëº¬¸»¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ï²æ¡¹¤Ë³ËÉðÁõ²½¤ÎµÞ¿ÊÅª¤Ê³ÈÂç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î½ÅÍ×À­¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶âÁí½ñµ­¤¬º£²ó¤ÎÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤òËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£