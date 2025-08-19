©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「にんにくパワーで食欲アップ」をテーマに、食欲をそそる“にんにく”を使ったレシピを西洋料理のプロの先生に教わる。

今日のお悩みは「子どもの頃、父にお肉の種類は牛肉、豚肉、鶏肉、にんにくとウソを教えられて小学３年生まで信じていました。にんにくを見るたび思い出し笑いです」というもの

そんな“にんにく”をたっぷり使った３品「鶏のガーリップスープ」「たこのガーリックバター風味」「牛肉のスパイシー炒め」を提案する。この中から調理するのは、「ガーリックバターの風味が最高！」とDAIGOも絶賛の、見た目もオシャレなこのメニュー！

DAIGO「たこの食感とサイズ感がよくて、いくらでもイケちゃいそう。アスパラガスにも合いますね。ガーリックバターが本当においしい！いろんな料理に使えそうだし、家でも作ってみよう！」

