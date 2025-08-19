ドミノ・ピザ『ニューヨークスタイル ペパロニラバー』が約4倍に！ “ピ座布団”が登場
ドミノ・ピザ ジャパンが展開する宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、19日〜24日までの期間限定で、家族との団らんや友人と過ごす“いい日”をより楽しくする、「特大ピ座布団（8枚1セット）」が3人に当たる「＃ピ座布団大喜利 SNSキャンペーン」を公式Xアカウントにて開催する。
【写真】昼寝にもぴったり！「特大ピ座布団（8枚1セット）」使用イメージ
同社は、「どんな時も、どんな人にも、ドミノ・ピザを食べる事で、日常をより“いい日”にしていただきたい」と考えている。「そんな毎日の大切な時間をもっと楽しく満喫していただきたい」という想いから、キャンペーンの開催に至った。
同商品は、ピザのピースの形をした三角形の座布団に、本場ニューヨークの王道ピザを参考に開発した、モッツァレラチーズとぺパロニのシンプルな組み合わせが大人気の『ニューヨークスタイル ペパロニラバー』の写真を両面プリント。直径約40センチのビッグサイズが特徴の『ニューヨークスタイル ペパロニラバー』が約4倍になった、夢のようなグッズとなった。アツアツさが伝わるこんがりとした焼き目や、塩味の効いたジューシーなペパロニ、とろけるモッツァレラチーズが思わず食欲をそそる。8枚1セットになっているため、ホールの形に並べると、直径160センチの特大『ニューヨークスタイル ペパロニラバー』が完成。
同キャンペーンは、公式Xアカウントをフォローし、19日午前10時投稿された、キャンペーン告知へキャンペーンハッシュタグ（#ピ座布団大喜利）をつけて引用リポストの簡単2ステップで完了。さらに、リプライで「#ピ座布団大喜利」に参加すると、当選確率がアップする。なお、抽選で3人に「特大ピ座布団（8枚1セット）」が当たるほか、7人に「お持ち帰り限定Sピザ1枚無料クーポン」が当たる。
