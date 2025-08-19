77歳・大和田伸也、“ぬい活”で子どもに人気 『徹子の部屋』にもぬいぐるみを持参
俳優の大和田伸也（77）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】「めっちゃ笑顔でええなwww」ポケモンの“推し活”を楽しむ大和田伸也
弟は大和田獏、妻は五大路子という芸能一家。シリアスな役柄も多いが、今あることで小さな子どもにも人気だという。それは、“ぬい活”。伸也はぬいぐるみが大好きで自宅には数えきれないほどのぬいぐるみをコレクション。外出の際にお気に入りのぬいぐるみを持参し、その写真を撮ってSNSにアップするようになったところ、「かわいい」「お茶目」と評判になったと話す。
年齢を重ね、できなくなることも増えていく中、手軽にできる新たな趣味で日常を彩ることも大切だと語る。スタジオでは黒柳徹子が、伸也が自宅から持参したぬいぐるみと自撮りをする一幕も。
