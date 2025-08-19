52歳・武田真治が「真夏の美ボディ相席」 フレディ・マーキュリーの衣装でサックス→筋肉襦袢ボケ
俳優・武田真治（52）が、きょう19日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：40 ※関西ローカル）に登場する。
【場面カット】美ボディあらわな武田真治＆美ボディの馬
今回は、美しい体の芸能人が南の島で相席旅を繰り広げる夏恒例の「真夏の美ボディ相席」。鍛え抜いた肉体を持つ武田は、沖縄県の離島・伊江島を訪れる。
芸歴35年の武田は、俳優やサックス奏者、近年はミュージカル俳優としても活躍するなど、多彩な顔を持つ。島に上陸するやいなや、港で腕立て伏せをしてリフレッシュ。その後も、すきあらば筋トレのチャンスをうかがう。
まずは、伊江島の中央にそびえる島のシンボル、城山へ向かう。360度のパノラマが楽しめる頂上では、往年の美ボディアーティスト、クイーンのフレディ・マーキュリーをオマージュ。フレディの衣装でサックスを吹き、観光客と盛り上がる。
エメラルドグリーンの海と白い砂浜が美しいビーチで腕立て伏せをした後は、伊江島産の小麦を使った沖縄そばを味わう。ディレクターから「ミュージカル風の食レポ」を求められると、ムチャ振りにぶ然として…。
一方、ビーチ沿いにある牧場に向かう途中では、まさかの筋肉襦袢ボケを披露。牧場では海を歩く乗馬体験ができると聞き、武田も海での乗馬を楽しむ。さらに、馬の美ボディにも注目する。
もう1人の旅人は、“令和の愛人”のキャッチコピーを持つ真島なおみが務める。
※時間変更の場合あり
