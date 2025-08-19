山形ワイヴァンズが新外国籍選手を獲得…213センチ125キロの体格を誇るオランダ出身C

山形ワイヴァンズは8月19日、シャキール・ドアソンとの2025－26シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

オランダ出身で現在31歳のドアソンは、213センチ125キロの体格を誇るセンター。ラトガース大学出身で、2019年にスペインのチームでキャリアを始めた。2024－25シーズンはオランダのLWDバスケットに在籍。ベルギーとオランダのチームによって構成されたBNXTリーグでは、1試合平均11.0得点7.2リバウンド2.0アシスト2.0ブロックを記録した。

オランダ代表としてもプレー経験を持つドアソンは公式HPで「山形ワイヴァンズに加入でき、とてもワクワクしています！ これから山形のコミュニティを学んでいきたいですが、何よりも、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！！ Let’s go!!!」と意気込んだ。

なお、山形は19日時点で得点源のジェームズ・ベルが残留し、211センチ100キロのノア・ウォーターマンを新たに獲得。日本人選手は村上慎也、白戸大聖、阿部龍星、広瀬翔一、佐藤巧、吉田健太郎、中田嵩基、陳岡燈生がロスターに名を連ねる。