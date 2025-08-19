中川安奈アナ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/19】フリーアナウンサーの中川安奈が18日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】中川安奈アナ、素肌輝くキャミ姿

◆中川安奈アナ、ノースリーブの私服姿を披露


中川は「もうすぐ夏が終わっちゃう！ということでノースリーブ選びがちになってます笑」とつづり、私服姿の写真を複数枚公開。美しい肌を見せたグレーのノースリーブトップスや紫のキャミソールを着用し、カメラに笑顔を向ける姿などが収められている。

この投稿に、ファンからは「夏が似合う！」「オシャレで可愛い」「彼女感すごい」「お洋服も素敵」「癒やされる」「笑顔が最高」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

