ＦＩＸＥＲ<5129.T>が続伸している。この日、広島県福山市に対して、生成ＡＩの利活用を促進するための包括的な技術サポート研修を提供すると発表しており、好材料視されている。



福山市では文章作成、資料作成、議事録作成といった日常業務の効率化を図るため、２４年６月からＦＩＸＥＲのエンタープライズ向け生成ＡＩサービス「ＧａｉＸｅｒ（ガイザー）」を利用している。今回提供する技術サポート研修は、「ＧａｉＸｅｒ」を導入している福山市職員を対象に、生成ＡＩの基礎知識から応用的なプロンプト作成技術、更に具体的な業務改善につなげるためのアイデア創出までを網羅的に支援することで、生成ＡＩ利活用スキル向上とより効果的な業務活用を推進するという。



出所：MINKABU PRESS