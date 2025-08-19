吉本興業は公式サイトを通じて、コンテンツファンドの組成を公表しました。目的を「各種コンテンツの制作を拡大」「番組フォーマット等の海外展開」としています。

公式サイトでは「今後の事業計画の一環として、各種コンテンツの制作を拡大し、番組フォーマット等の海外展開を目指すべく、このたび、コンテンツファンドの組成を行いましたのでお知らせいたします。」と公表しました。

推移として「国内外の企業からのご出資も含め数十億円規模の資金を調達・準備しており」と、すでに出資集めを進めている模様。コンテンツの範囲は「バラエティ番組、映画、アニメ、ドラマ、ライブコンテンツ、リアリティショー、縦型ショートドラマ、ウェブトゥーン、ゲーム」という既存の姿のコンテンツを網羅しつつ「AI 等の先進技術を利用したコンテンツ」と、今後創造・開発されるであろう新しいものにも視野を広げている模様です。

上記のような「コンテンツ制作などを支援」するにあたり、今後は「明石家さんま、ダウンタウンをはじめ、中川家、千鳥、かまいたち、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、渡辺直美、霜降り明星や、今後活躍が期待できる若手を含む弊社所属タレントがプロデュース・出演するコンテンツ」「スポーツ選手のドキュメンタリーやオーディション番組などの制作を予定」と、支援の対象をとにかく幅広く仕掛けるとしており、「海外へのフォーマット販売も視野に入れながら、順次拡大してまいります。」としています。

