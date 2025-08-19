乃木坂46小川彩が金髪ギャル姿に！初主演ショートドラマ『奏のララ』場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■乃木坂46小川彩は、メイクが命の今どき女子高生・ララ役！

乃木坂46の小川彩が初主演を務める実写縦型ショートドラマ『奏のララ』より、金髪ギャル姿の場面写真が公開された。

マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品『奏のララ』は、西宮瑠花による美術の世界を舞台にした青春ドラマ漫画。本作の実写縦型ショートドラマが、8月26日から公式TikTokショートドラマアカウントで配信される。

このたび、ドラマの配信に先がけて場面写真を公開。ヒロインの金髪ギャル・ララ役を務める乃木坂46小川彩による熱演の様子は必見だ。

■実写縦型ショートドラマ『奏のララ』 場面写真を初公開

今回初公開となる場面写真は、乃木坂46小川彩が演じるヒロインのララをはじめとする個性豊かな登場人物たちの様子。物語の舞台は高校の美術部。メイクが命の今どき女子高生・ララは、一心不乱に絵を描く同級生の天才画家・久我奏（金丸尭暉）に出会い、彼の描く絵に一瞬で心を奪われて、美術部への入部を決意する。

また、サイコミ内のコラムページでは、出演陣のコメントや作品紹介などを見ることができる。

(C) Cygames, Inc.

作品情報

ショートドラマ『奏のララ』

08/26（火）より順次配信（全10話）

配信プラットフォーム：TikTokサイコミ公式ショートドラマアカウント

原作：『奏のララ』西宮瑠花

出演：小川彩、金丸尭暉、山木雪羽那、谷田ラナ、月山鈴音、林翔太、濱田万葉、高杉亘、白石隼也

監督：寺田悠真

制作：CyberBuzz、CINEMA EYES

サイコミショートドラマ公式TikTok

サイコミ内コラムページ

https://cycomi.com/special/183

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com