SEVENTEEN¥¸¥å¥ó¤¬±Ç²è¡ØThe Shadow¡Çs Edge¡Ù¤ÇÏ·¿Í¤ËÊÑ¿È¡ª¥á¥¤¥¥ó¥°¸ø³«¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎJUN¡Ê¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇÏ·¿Í¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¡¢½Ð±é±Ç²è¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①°Ìò¤«¤éÏ·¿Í»Ñ¤Þ¤Ç¡¢SEVENTEEN¥¸¥å¥ó¤Î±Ç²è¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È ②ÈþÎï¹õ¥¹ー¥Ä¤äÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¢£¥»¥Ö¥Á¡¦¥¸¥å¥ó¡¢±Ç²èÉñÂæÎ¢¤ÇÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¹õ¥¿¥ó¥¯»Ñ¤â
¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØThe Shadow¡Çs Edge¡ÊÊáÉ÷ÄÉ±Æ¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ±ºî¤Ç¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¡ÖÍÌ²ÈÃÄ¡Ê¥ä¥ó¥¸¥ã¥À¥ó¡Ë¡×¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥Ðー¡¢¥Õ¥Õ¥©¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
1～2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ËÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥´ー¥°¥ë¡õ¥Þ¥¹¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È°ÌòÁ³¤È¤·¤¿¡ÉÁõ¤¤¤Î¥¸¥å¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ï¤º¤«¤Ë¤Î¤¾¤¯ÌÜ¸µ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥²ー¥È¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤ë3ËçÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢½Æ¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬Â³¤¯¡£¤½¤·¤Æ6ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç³Ú²°¤Î¶À¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï8¡¢9ËçÌÜ¡£ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÉ¦¤È¥«¥Ä¥é¤ò¤Ä¤±¡¢Ï·¿Í¤ËÊ±¤·¤¿¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤â¥·¥ß¤ò»Ü¤µ¤ì¥ê¥¢¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥Õー¥É¤òÈï¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë¥Ôー¥¹¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¡¢SEVENTEEN¤Î¡È¥¸¥å¥ó¡É¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£Èþ¤·¤¤¹õ¥¹ー¥Ä¤Ë¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡ª»£±Æ¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥¸¥å¥ó
¤Þ¤¿¡¢SEVENTEEN¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤â¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿～ ¥Õ¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é～¥¸¥å¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
µ¤ÉÊÉº¤¦¹õ¥¹ー¥Ä¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥ï¥¤¥äー¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯Ãæ¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¡¢ÊÑÁõ»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ê¹þ¤à²£´é¤Ê¤É¡¢Instagram¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·×8Ëç¤ò¸ø³«¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¥á¥¤¥¯¥ó¥°¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ÈÂçÎ¦¤Î´ñÀ×¡É¡¢°Ìò¤Ç¤µ¤é¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹õ¥¹ー¥Ä¤¬¥Ï¥ó¥µ¥à¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¸¥å¥ó¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¸ø¼°X¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç°ã¤¦¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£