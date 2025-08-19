19日14時現在の日経平均株価は前日比54.97円（-0.13％）安の4万3659.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1119、値下がりは461、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は80.02円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が53.48円、コナミＧ <9766>が25.49円、バンナムＨＤ <7832>が15.7円、任天堂 <7974>が12.49円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を24.21円押し上げている。次いで東エレク <8035>が23.80円、ＴＤＫ <6762>が18.49円、第一三共 <4568>が17.42円、豊田通商 <8015>が10.53円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、不動産、倉庫・運輸、金属製品と続く。値下がり上位にはその他製品、銀行、保険が並んでいる。



※14時0分7秒時点



