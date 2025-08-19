「I-LAND2」から誕生のizna、ユン・ジユンの活動終了発表「健康上の理由で長い間悩んだ末」【全文】
【モデルプレス＝2025/08/19】「I-LAND2：N／a」から誕生した7人組ガールズグループ・izna（イズナ）のメンバーであるユン・ジユンがチーム活動を終了することがわかった。2025年8月19日、グループの公式サイトにて発表された。
同年2月より活動を一時中断し休養していたジユン。公式サイトでは「健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました」と伝え「今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動の方向性について話し合いを重ねてまいりました。その結果、健康を最優先に考慮して、チーム活動終了という結論にいたりました」と説明している。
なお、今後iznaは6人体制で活動継続予定だと発表。「突然のお知らせとなり、ファンの皆様にご心配をおかけすることになったこと、心よりお詫び申し上げます。iznaがよりいいステージで皆様に恩返しできるよう全力を尽くしてまいります。これからも成長し続けていくiznaへのファンの皆様の温かいご声援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト『I-LAND』シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2：N／a』から誕生。ファン投票とプロデューサーの選択によってチェ・ジョンウン、バン・ジミン、ジユン、ココ、ユ・サラン、マイ、チョン・セビの7人がのメンバーに選ばれた。BLACKPINK（ブラックピンク）、2NE1（トゥエニーワン）など人気ガールズグループのヒット曲を誕生させたプロデューサー・TEDDYによるプロデュースで2024年11月にデビューを果たした。（modelpress編集部）
いつもiznaへの温かいご声援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
このたび、iznaメンバーのユン・ジユンの今後の活動についてお知らせいたします。
ユン・ジユンは健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました。ユン・ジユンは今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動の方向性について話し合いを重ねてまいりました。その結果、健康を最優先に考慮して、チーム活動終了という結論にいたりました。
これに伴い、iznaはこれから6人体制で活動を続ける予定です。
突然のお知らせとなり、ファンの皆様にご心配をおかけすることになったこと、心よりお詫び申し上げます。iznaがよりいいステージで皆様に恩返しできるよう全力を尽くしてまいります。
これからも成長し続けていくiznaへのファンの皆様の温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。
【写真】iznaメンバー7人で来日 ユン・ジユンら抜群スタイル
【Not Sponsored 記事】