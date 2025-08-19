藤本美貴、長女・羽沙ちゃんの読み方話題 子供の名前＆由来公開に反響「かっこいい」「素敵」
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの藤本美貴が、18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。長女の名前や由来を明かした。
【写真】藤本美貴が公開した長女＆次女の写真
夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春とともに、13歳の長男、9歳の長女、5歳の次女の3人を育てる藤本。この日は「たまごクラブ・ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション）が全面協力した冊子を使用して、藤本が長男を授かった2012年から現在に至るまでの藤本家の軌跡を紹介した。
子供達の紹介ページでは長男・虎之助くんのページに続いて「羽沙ちゃん誕生」と長女の紹介ページに。長女の乳幼児期の写真と共に名前を公開し、名前の読み方について問われた藤本は「『つばさ』です」と回答。変わった読み方の名前にスタジオからは「これで『つばさ』か」驚きの声が上がっていた。また、冊子には「名前の由来は『虎に翼』最強のきょうだいになってほしい！」と名前の由来についても記されていた。
この放送にSNS上では「つばさって読むんだ！素敵」「名前の由来がかっこいい」「素敵な名前」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤本美貴が公開した長女＆次女の写真
◆藤本美貴、長女の名前を公開
夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春とともに、13歳の長男、9歳の長女、5歳の次女の3人を育てる藤本。この日は「たまごクラブ・ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション）が全面協力した冊子を使用して、藤本が長男を授かった2012年から現在に至るまでの藤本家の軌跡を紹介した。
この放送にSNS上では「つばさって読むんだ！素敵」「名前の由来がかっこいい」「素敵な名前」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】