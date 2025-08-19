シティ 斬新すぎる水滴グラフィックが話題の3rdユニフォーム ハーランドや長谷川唯らがPVで笑顔をのぞかせる
マンチェスター・シティが、25/26シーズンの3rdユニフォームを発表し、プロモーションビデオを公開。映像にはそのユニフォームを身を纏った長谷川唯も登場した。
同クラブの女子チームやなでしこジャパンの主力としても活躍する彼女は、今回の映像に男子チームのエース、アーリング・ハーランドやフィル・フォーデンらと共演。そして彼女らが着用しているプーマ製新ユニフォームのデザインが斬新すぎると注目を浴びている。
クラブは「雨の日も晴れの日も、シティを愛するすべての人へ捧げる一着」とも説明し、また別の投稿では「雨ニモマケズ」や「クローズアップして見てみましょう」など3rdユニフォームの紹介を度々行っている。実際にクローズアップされた画像を見れば、本物の水滴が付着しているように見え、とても興味深いデザインとなっている。
雨でも晴れでも— マンチェスター・シティ (@ManCityJP) August 14, 2025
マンチェスターの天候にリスペクトを示した、25/26シーズンの @pumafootball_jp x シティ3rdユニフォームを発表します！ pic.twitter.com/4jEU6SuPH7