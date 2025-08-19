マンチェスター・シティが、25/26シーズンの3rdユニフォームを発表し、プロモーションビデオを公開。映像にはそのユニフォームを身を纏った長谷川唯も登場した。



同クラブの女子チームやなでしこジャパンの主力としても活躍する彼女は、今回の映像に男子チームのエース、アーリング・ハーランドやフィル・フォーデンらと共演。そして彼女らが着用しているプーマ製新ユニフォームのデザインが斬新すぎると注目を浴びている。





そのデザインはグレーを基調に水滴のグラフィックが全体に散りばめられているもの。クラブの日本語公式Xの説明によると、マンチェスターの天候を象徴し、リスペクトの気持ちを表しているとのこと。背面の首辺りには「Rain Or Shine」と文字が記されている。クラブは「雨の日も晴れの日も、シティを愛するすべての人へ捧げる一着」とも説明し、また別の投稿では「雨ニモマケズ」や「クローズアップして見てみましょう」など3rdユニフォームの紹介を度々行っている。実際にクローズアップされた画像を見れば、本物の水滴が付着しているように見え、とても興味深いデザインとなっている。