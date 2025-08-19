実家で父から「聖徳太子の一万円札」をもらった！「昔のお札は高く売れる」と聞きましたが、どれだけの価値があるのでしょうか？「レア紙幣」の条件も確認

今は印刷されていない「旧紙幣」は、現在でも支払いに利用できる

今は新規に発行されていない「旧紙幣」を親から受け取った人が最初に気になるのは、「お金として使えるの？」ということではないでしょうか。

結論、旧紙幣であっても、現在流通している紙幣と同様に買い物やサービスの支払いに利用できます。

例えば、聖徳太子の肖像画が描かれた旧一万円札は、1986年1月4日に発行を停止していますが、現在でも有効に利用できます。

一度発行された紙幣は、法的な特別措置をとられない限り効力を失うことはない、と日本銀行の公式サイトにも明記されています。

日本銀行によると、紙幣や硬貨の効力を失わせる特別措置は過去に3回行われています。これまでに発行された56種類の銀行券のうち31種類はすでに効力を失っていますが、今回の「聖徳太子の旧一万円札」に関しては現在でも有効です。



高い価値がつく旧一万円紙幣は売ったらいくらになるの？

聖徳太子の肖像画が描かれた旧一万円札は、1958年から1986年まで実に30年近くにわたって発行され続け、多くが流通しているため、希少価値はほかの希少な紙幣や硬貨と比較して高いとはいえません。

ただ、保存状態がよいものや、希少な番号が割り振られている場合などは、この限りではありません。

例えば、「福耳紙幣」。これは紙幣の四隅に余分な紙片がついている紙幣のことで、現代の高精度な技術ではまず起こらないエラーです。希少価値が高く、状態によっては高値で取引されることもあります。

続いて「エラープリント」。製造時の印刷ミスが起きたのに、除外されないまま流通した紙幣のことです。印刷の一部が欠ける、インクがにじむ、印刷が二重になるなどの状態がエラープリントとされます。

また、「AA券」「ZZ券」と呼ばれる旧一万円札も高額で取引されることがあります。

AA券は記番号の最初と最後が「A」で構成された紙幣、ZZ券は記番号の最初と最後が「Z」で構成された紙幣のことです。

もしも聖徳太子の旧紙幣を誰かから受け取ったら、上記を参考に「状態がよいか」「希少価値の高い状態か」を確認してみましょう。

希少価値のない聖徳太子の一万円札を自分で使うことに抵抗がある場合、日本銀行の本支店で現在発行されている一万円札との交換も可能です。



旧紙幣を受け取るのは「贈与」にあたるため税金に注意

今回紹介した聖徳太子の一万円札以外にも、さまざまな旧紙幣・旧硬貨があります。現在流通している紙幣や硬貨と同様に使えるものであれば、現行の紙幣や硬貨を受け取っているのと同じであり、贈与税や相続税の対象になるため注意が必要です。

例えば、受け取った一万円札の枚数が旧紙幣を含めて110枚（110万円）を超える場合は、贈与税の基礎控除の110万円を超えており、贈与税の申告と納税が必要です。



まとめ

聖徳太子の肖像画が描かれた一万円札は、現在流通している新紙幣と同様に店舗での支払いに利用できます。なかには「AA券」「ZZ券」など一万円を超える価値がつく希少な紙幣が混じっていることもあるため、誰かから聖徳太子の一万円札を受け取ったら、紙幣の状態を確認してみましょう。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー