俳優堤真一（61）と中村倫也（38）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。中村が、堤から言われて受け入れたことを明かした。

「中村倫也は堤さんから言われたら何でも受け入れちゃうっぽい」との印象に対し、中村は「思い返すとそうですね。影響をすごい受けてるなと思います」と同意。その上で「人生における転機の1つとなったものは覚えてるものがある」として、堤から言われて受け入れたことのエピソードを紹介した。

中村は「若い頃に『お前、ちゃんと食べてるか』と心配してくれた」といい、当時の食事はレトルトやコンビニ食品ばかりだったことに堤から「インスタントでもいいから、ホウレンソウだけ食っとけ」との言葉をもらったと打ち明けた。その後は「何でか分かんないすけど、そっからホウレンソウ買って帰りました」と笑って振り返った。

これに堤は「全然覚えてないですけど」とことわりつつ「僕らの世代はポパイもあったし、最強の野菜っていう（印象があった）」と話した。

また中村は「来週から1人暮らししろ」とも言われたと明かした。実家に住んでいた頃に、食事の席で「いや〜1人暮らししたいんですよね」と話したところ、堤から「来週からしろよ!」と返ってきたという。その場では「無理ですよ」と流したが、帰宅後「ほんとに来週からしたらびっくりするかな」と思ったといい、"来週"とまではいかなかったが、翌月までには「1人暮らしを始めた」と話した。