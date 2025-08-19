Ê¡²¬¤«¤é²ÈÂ²3¿Í¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡õ¥·ー¡×¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡ª ¸òÄÌÈñ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¡¦¿·´´Àþ¡×¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬°Â¤¤¡© ±¿ÄÂ¤ä¡È¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¥é¥¯¤µ¡É¤òÈæ³Ó
Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤ÎÎÁ¶â¡¦»þ´Ö
Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Ë¤Î¤¾¤ß¹æ¤ÎÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó5»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Ä«6»þ¤ËÇîÂ¿±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï10»þ57Ê¬¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î22Æü¤ËÇîÂ¿¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢24Æü¤ËÇîÂ¿¤ËÌá¤ëÆüÄø¤Î¾ì¹ç¡¢»ØÄêÀÊ¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤êÊÒÆ»2Ëü4010±ß¡¢»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤Ê¤·¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç¤Ï±ýÉü¤Ç14Ëü4060±ß¤ÎÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥ÈEX¡×¤ò»È¤¦¤È³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¡ÖEXÁáÆÃ7¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð1¿ÍÊÒÆ»1Ëü8620±ß¡¢3¿Í¤Î±ýÉü¤Ç¤â11Ëü1720±ß¤Þ¤Ç²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖEXÁá³ä21¡×¤Ç¤Ï¤è¤êÁá¤¯Í½Ìó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¿ÍÊÒÆ»1Ëü7920±ß¡¢3¿Í¤Î±ýÉü¤Ç¤â10Ëü7520±ß¤Þ¤Ç²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤ÎÎÁ¶â¡¦»þ´Ö
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤ò²á¤®¤¿8·î22Æü¤Î¶âÍËÆü¤ËÊ¡²¬¶õ¹Á¤ÇÅë¾è¤·¡¢24Æü¤ÎÆüÍËÆü¤ËÊ¡²¬¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
8·î14Æü»þÅÀ¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢22Æü7»þ¤ËÊ¡²¬¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëJAL300ÊØ¤Î¡Ö±ýÉü¥»¥¤¥Ðー²Á³Ê¡×¤Ï2Ëü6058±ß¤Ç¤¹¡£µ¢¤ê¤Ï24Æü18»þ45Ê¬¤ËÅìµþ¤ò¤¿¤ÄJAL331ÊØ¤ËÅë¾è¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö±ýÉü¥»¥¤¥Ðー¡×¤ÎÎÁ¶â¤Ç2Ëü6058±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1¿ÍÊ¬¤Î±ýÉü±¿ÄÂ¤Ï5Ëü2116±ß¡¢3¿ÍÊ¬¤Ç¤Ï15Ëü6348±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åìµþ－Ê¡²¬´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó1»þ´Ö50Ê¬¤Ç¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤ÏÎÁ¶â¤³¤½¿·´´Àþ¤è¤ê¤â¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ－Ê¡²¬´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖLCC¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯8·î14Æü»þÅÀ¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¡²¬¤ò8·î22Æü20»þ40Ê¬È¯¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿ー¡ÖJJP528ÊØ¡Ê1¿Í¤¢¤¿¤ê1Ëü7130±ß¡Ë¡×¡¢µ¢¤ê¤ÏÅìµþ¤ò24Æü16»þ30Ê¬¤Ë¤¿¤Ä¥Ôー¥Á¡ÖAPJ343ÊØ¡×¡Ê1¿Í¤¢¤¿¤ê1Ëü7390±ß¡Ë¤Ë¾è¤ë¤È¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö5Ê¬¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï±ýÉü¤Ç3Ëü4520±ß¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤â10Ëü3560±ß¤È·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¡¦Èô¹Ôµ¡¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¡©
¾è¤êÊª¤ËÅë¾è¤¹¤ë¾ì½ê¤ä»þ´ÖÂÓ¤ËÂ¿¾¯¤Î»þ´Ö¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢º£²ó¤ÎÈæ³Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏLCC¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿ー¤È¥Ôー¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¡¢Ê¡²¬－À®ÅÄ´Ö¤òÈô¹Ôµ¡¤Ç±ýÉü¤¹¤ë10Ëü3560±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤¿¤Ï±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢JRµþÍÕÀþ¡¢JRÉðÂ¢ÌîÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆJRÉñÉÍ±Ø¤Þ¤ÇÌó15Ê¬¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢JAL¤òÍøÍÑ¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¤ÇÌó23Ê¬¤«¤±¤ÆJRÉÍ¾¾Ä®±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éJR»³¼êÀþ¤ÇÌó6Ê¬¾è¤Ã¤ÆJRÅìµþ±Ø¤Ë¹Ô¤¡¢JRµþÍÕÀþ¡¢JRÉðÂ¢ÌîÀþ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2²ó¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤¬É¬Í×¤Ê¤¦¤¨¤Ë½êÍ×»þ´Ö¤âÌó50Ê¬¤È3ÇÜ¶á¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥Á¤ò»È¤Ã¤ÆÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤â¡¢JRÀ®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÇÌó60Ê¬¤«¤±¤ÆÅìµþ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÌó15Ê¬¤«¤±¤ÆÉñÉÍ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó75Ê¬¤â°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¾¯¤Ê¤¤¿·´´Àþ¤Ç²÷Å¬¤ÊÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤ÏÊ¡²¬－Åìµþ´Ö¤Ë¤«¤«¤ëÎÁ¶â¤â»þ´Ö¤â¥Ôー¥Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾è¤ê·Ñ¤®¤Ë»È¤¦ÈñÍÑ¤äÏ«ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¸òÄÌ¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
