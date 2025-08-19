先月に芸能界引退を発表した元女優の希良梨さん（44）が18日、自身のインスタグラムを更新。抗がん剤治療後初の美容室の様子を伝えた。

希良梨さんは「おはよう御座います 昨日、抗がん剤治療後、初の美容室デビューをしました」と報告。ピンクに染めたヘアスタイルを披露し「20年以上の友人の美容室へ行って参りました 女性として、やはり美容室に行くのは美意識忘れない事、リセットでもあり、笑顔になれる気分転換にもなります」と思いをつづった。

さらに「髪が少しずつ生えてきました 眉毛もまつげも」と明かし、「このピンク坊主の下から生えてくる 黒い髪がまたより一層 魅力的な髪型へと変化していく事でしょう」と感慨深げ。「若手カラーリストの天才的な緻密な計算 それは、努力の証。スタッフの皆様 いつも愛情溢れる接客と そして、最高の技術を提供してくださって有難う御座います ピンク坊主を思いっきり楽しもうと思います」と感謝した。

希良梨さんは、1998年に「GTO」に出演。中心生徒を演じ、ショートカットが似合う端正なビジュアルで一躍脚光を浴びていた。しかし、人気絶頂時の2000年に子宮頸（けい）がんに罹患したことをきっかけに活動休止。2004年からは活動の拠点を台湾に移した。その後台湾人男性と国際結婚し、09年に男児を出産。15年に芸能活動再開を正式に発表。23年に離婚していたことを昨年公表した。現在は帰国している。

また、昨年9月に自身のSNSでがんに罹患したことを公表し、同12月に手術を受けるも、今年に入って骨盤リンパ節への転移が判明しステージ3と診断された。