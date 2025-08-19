フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自宅のプールパーティーでの出来事を明かした。

この日のゲストは俳優の堤真一と中村倫也。神田は中村とプライベートで親交があると明かされると「倫也さんと夫が仲良くさせていただいてて」と夫である「バナナマン」日村勇紀が仲村と親交があると打ち明けた。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「神田さんちのとんでもないハロウイーンには呼んでないの」と尋ねると、神田は「ハロウイーンパーティーとは別でプールパーティーの時は来てくださって」と告白。

「夏場に、我がやベランダがちょっと広めでビニールプールを開いたんですよ」とそこに中村が訪れたとし、「海パンなんか当然持ってきてないんですけれども、僕入るって言ってくださって。夫がいつも普通に生ではいている、ねぶた柄の、青いねぶた柄のパンツをはいてプールに入ってくださったんです」とぶっちゃけた。

スタジオから「へえー」と驚きの声が上がると、「その様子を見て私はシャンパンを飲んでましたね」と平然と話して笑わせた。