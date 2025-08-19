【アズールレーン インプラカブル 迷える指揮官を導いてVer.】 2026年10月 発売予定 価格：19,800円

海外メーカー・APEXは、フィギュア「アズールレーン インプラカブル 迷える指揮官を導いてVer.」を2026年10月に発売する。価格は19,800円。

本商品は「アズールレーン」のキャラクター「インプラカブル」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内の着せ替えスキン「迷える指揮官を導いて」のイラストを元に立体化されている。

思わず滑ってしまい、水の入ったカップが倒れて「インプラカブル」のシャツを濡らしてしまったシーンが再現され、透けたシャツの下に見える下着のデザインなども細かく造形されている。長い髪がふわりとほどけ美しい顔立ちがあらわになっている。

乗せられていた饅頭は取り外して自由に配置でき、さらに差し替え用の「興奮顔」パーツも付属する。

スケール：1/7

サイズ：全長約25cm、全高約14cm(台座含め)

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.