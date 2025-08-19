カンボジア北西部ポイペトの詐欺拠点で日本人２９人が現地当局に拘束された事件で、愛知県警は１９日午前、身柄の引き渡しを受けるため、捜査員約８０人を現地に向けて派遣した。

県警は詐欺容疑で２９人の逮捕状を取っており、日本に移送して逮捕する。

捜査関係者によると、逮捕状が出ているのは１０〜５０歳代の男女（男２８人、女１人）で、このうち１０歳代の男が３人いる。

２９人は５月下旬、警察官などを装って関東地方の人にうその電話をかけ、現金をだまし取った疑いがある。いずれも詐欺電話をかける「かけ子」とみられる。

県警がカンボジアの詐欺拠点から帰国した男性に聞き取りをしたところ、ポイペト地区の宿泊施設などが詐欺電話の拠点になっている疑いが浮上した。警察庁が外務省を通じて情報提供し、カンボジア当局が５月下旬に２９人を拘束していた。県警も６月に捜査員を派遣し、身柄の引き渡しに向けて調整を続けていた。

２９人は中国人の管理下で、警察官などをかたって詐欺の電話をかけていたとみられる。県警は、現地当局が押収したスマートフォンやパソコンも解析し、拠点の実態解明を進める。在カンボジア日本大使館によると、２９人は現在、プノンペンの施設に収容されている。

東南アジアに拠点を置く詐欺グループの摘発は近年相次いでいる。カンボジア拠点の詐欺事件では、２０２３年に警視庁が１９人を逮捕したほか、埼玉県警などが２５人を逮捕している。