１９日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４８．１２ポイント（０．１９％）高の２５２２４．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１．８４ポイント（０．１３％）高の９０４５．５２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１３５８億６６９０万香港ドルに縮小している（１８日前場は１７１９億５６９０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。李強・首相は１８日、消費促進や住宅市場安定に注力し、経済成長を維持していく方針を改めて表明した。今年の成長目標「５．０％前後」を達成することに努めると強調している。それより先、中国人民銀行（中央銀行）は１５日、四半期金融政策報告書を公表。ハイテクと消費分野の成長支援を強化する方針が示された。また、政府系メディアは１９日、北京や天津など複数地域が相次ぎ不動産市場安定化策を打ち出す中、需給が改善に向かう可能性があると専門家の話として伝えている。

ただ、上値は限定的。米長期金利の上昇基調が重しだ。米高関税政策による物価上昇が懸念される中、１８日の米債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りの上昇が続いている（債券価格は３日続落）。香港域内金利も上昇。住宅ローン金利基準のひとつとなる香港銀行間取引金利（ＨＩＢＯＲ）１カ月物は連日で急上昇し、１９日は５月７日以来の水準に達した。８月１３日の０．９１％台から１９日は２．５７％台に跳ね上がっている。指数は安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車ディーラーの中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が７．０％高、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．４％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が２．７％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が４．２％、合景泰富地産（１８１３／ＨＫ）が２．０％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が１．９％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１．７％ずつ上昇した。

オンライン医療関連もしっかり。訊飛医療科技（２５０６／ＨＫ）が４．６％高、平安健康医療科技（１８３３／ＨＫ）が３．５％高、医渡科技（２１５８／ＨＫ）が２．２％高、智雲健康科技集団（９９５５／ＨＫ）が１．８％高で前場取引を終えた。

半面、半導体セクターはさえない。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．１％安、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が１．８％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．５％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．４％安で引けた。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３０％高の３７３９．２６ポイントで前場取引を終了した。不動産が高い。自動車、消費関連、医薬、公益、銀行なども買われた。半面、エネルギーは安い。軍需産業、海運、半導体、保険・証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）