お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が19日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。ミスタードーナツの商品について持論を展開した。

オープニングで、ミスタードーナツについてトーク。この日差し入れとして用意されていたといい「やっぱテンション上がりますね。ミスドが置いてあると」と声を弾ませた。

続けて好きなドーナツの種類の話題になると、向井は「僕はチョコファッション。オールドファッションというベーシックなドーナツに、チョコがかかってる。あれが一番好きなんですけど」としつつ、火曜パートナーのココリコ田中直樹については「田中さんはオールドファッション。シンプルなドーナツ。何もかかっていない。チョコもついていない」。さらに「俺、何となく周りの統計を取った感じね、おじさんがもうオールドファッションばっかり！ 不思議」と好みについて持論を語った。

向井は「ミスドなんてすごい種類の、いろんな趣向を凝らしたドーナツあるじゃないですか。なのにおじさんはオールドファッションばっかり。僕はまだ田中さんより年齢が下なので、チョコがかかってるだけの差」と笑いを誘い、「（生クリーム入りの）エンゼルクリームとか昔は選んでた気がするんです。今は完全にチョコファッションですね」と好みの変化に苦笑い。若いスタッフが勧めたドーナツは甘すぎて食べることができず「食べきれない。二口食べたら1回置いておかないと。これは年齢なんですかね」と落胆していた。