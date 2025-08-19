­àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê­á¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ÎÎëÌÚ°ì¿¿=2001Ç¯»£±Æ

¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë56ºÐÇÐÍ¥¤Î­àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê­á¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ËÈ±¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤«¤­¤¢¤²¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ°ì¿¿¡£¹õÈ±¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°õ¾Ý¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤«¤Ê¡©¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¥É¥­¥É¥­¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤gentleman¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤ÊÆü¾ï¤Î½Ö´Ö¤ò³À´Ö¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÎëÌÚ¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö Å·¤¦¤é¤é¡×(1998Ç¯)¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖLIAR GAME¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2007Ç¯)¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£10Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢14Ç¯¤«¤é¡ÖÊ¸²½Ä£¿·¿Ê·Ý½Ñ²È³¤³°¸¦½¤À©ÅÙ¡×¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£